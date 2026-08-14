佛山73歲婆婆上太空　下一站100公里卡門線(有片)

廣東佛山73歲女子黃小池於上周六(8日)在順德簽下編號「022」的次軌道太空旅遊船票，預計最快約2年後搭乘商業載人飛船「穿越者壹號」(CYZ1)升空，飛越距地面約100公里、被視為太空邊界的卡門線，成為內地首批太空乘客之一。

綜合《佛山新聞》、《南方都巿報》等內媒體報道，黃小池1953年出生於廣東順德一個普通家庭，非單純花錢圓夢的退休人士，她曾是家電產業技術專家及大陸全國勞動模範，兩度獲得國家科技進步獎，人生前半段從工廠基層一路做到技術副總裁，約50歲時又跨足導航電子地圖產業，如今73歲再把人生下一站排進太空。黃小池按照目前規畫，「穿越者壹號」預計2028年前後挑戰次軌道載人首飛，整趟航程約20分鐘，飛行高度將抵達距地面約100公里的卡門線，體驗3至6分鐘失重狀態並俯瞰地球。她被問到為何到了73歲還決定上太空時表示，過去航太給人的印象主要是國家層級的任務，但隨著商業載人航太逐漸發展，一般人開始有機會親身接觸太空。她認為自己剛好遇上這個時代提供的機會，因此決定把握。