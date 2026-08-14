中國工人遭俄警逮捕 上千同胞圍警車唱國歌聲援終獲釋(有片)

中國國企在俄羅斯海港烏斯特盧加的一處大型地盤，本月9日發生中國籍工人聚集抗議俄羅斯警方逮捕遭欠薪工人的事件，在約1000名中國工人包圍攔阻警車下，俄羅斯警方最後釋放了這名一度被捕的工人。(影片截圖)

中國國企在俄羅斯海港烏斯特盧加的一處大型地盤，本月9日發生中國籍工人聚集抗議俄羅斯警方逮捕遭欠薪工人的事件，在約1000名中國工人包圍攔阻警車下，俄羅斯警方最後釋放了這名一度被捕的工人。俄羅斯警方及中國官方暫未回應事件。

報道指事發於由中國化學第七建設有限公司承建、距俄羅斯聖彼得堡約160公里的海港烏斯特盧加的「波羅的海天然氣化工綜合體」地盤，當天一名中國工人被長期拖欠工資，討薪多時仍未解決。據報，該名中國籍工人當時疑似飲酒後與工地管理人員發生衝突，加上長期討薪不成積怨已久而出言辱罵對方，工地人員於是報警。不久後，配備長槍的俄羅斯警員抵達現場，強行破門進入宿舍，將這名工人逮捕後押解上車。

雙方僵持不下

現場影片可見，當時疑似工地管理人員用中文大喊「警察執法不要拍、不要拍」，引起現場大批身穿反光衣、頭戴安全帽的中國籍工人不滿，於是朝警車方向迅速聚集，將警車包圍，雙方僵持不下，現場聚集的中國工人超過1000人。