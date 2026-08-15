美國詳述太子集團「2號共謀者」　疑為傲勝前董事長陳索利

美國司法部針對柬埔寨太子集團的跨國詐騙案持續追查，而一名始終以「2號共謀者」身份出現在起訴書中的神祕人物，如今身份疑似曝光，內媒披露，此人疑似為傲勝國際投資集團前董事長陳索利，引發關注。
替官員買豪華遊艇
《中國僑網》報道，陳索利1986年出生於上海，原名陳星，他於2017年取得柬埔寨國籍，隔年再以原名取得塞浦路斯國籍，並曾長期居住於美國與新加坡。報道表示，根據起訴文件，太子集團7名匿名共謀者中，「2號共謀者」被描述為集團內部負責「風險控制」的核心人物。
根據美國檢方說法，這名人士涉嫌監控警方調查進度，並透過不當方式與執法人員接觸，協助集團規避執法行動，同時保護涉及網絡詐騙、虛假加密貨幣投資及洗錢的相關業務。更令人震驚的是，起訴書指控，「2號共謀者」曾利用個人關係影響執法人員，甚至涉嫌替一名身份未公開的外國高階官員，購買一艘價值超過300萬美元（約2,354萬港元）的豪華遊艇。
未正式起訴陳索利
報道表示，陳索利除擁有柬埔寨的商業版圖，也積極布局新加坡與美國。他曾在新加坡購買豪宅，投資多家企業，並持有遊艇銷售公司50%的股份；2018年至2019年間，他曾在柬埔寨、新加坡及毛里裘斯多家公司擔任董事或股東，
此外還在美國加州成立多家公司，並於2021年將一艘超級遊艇運往美國。不過，美方目前尚未正式起訴陳索利，也還沒將他列入太子集團制裁名單。
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