美國詳述太子集團「2號共謀者」　疑為傲勝前董事長陳索利

美國司法部針對柬埔寨太子集團的跨國詐騙案持續追查，而一名始終以「2號共謀者」身份出現在起訴書中的神祕人物，如今身份疑似曝光，內媒披露，此人疑似為傲勝國際投資集團前董事長陳索利，引發關注。

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《中國僑網》報道，陳索利1986年出生於上海，原名陳星，他於2017年取得柬埔寨國籍，隔年再以原名取得塞浦路斯國籍，並曾長期居住於美國與新加坡。報道表示，根據起訴文件，太子集團7名匿名共謀者中，「2號共謀者」被描述為集團內部負責「風險控制」的核心人物。