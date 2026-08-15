內地新興「工業旅遊」參觀製車及釀醋　去年收入達千二億

一股全新旅遊風潮正在內地各地快速崛起，不同於山水景點，越來越多年輕人將目光轉向工廠，參觀生產線、體驗製造流程，甚至親手參與產品製作，讓「工業旅遊」市場上看3,000億人民幣（約3,491億港元）。

「真的非常震撼」

官方《央視財經》報道，其中北京首鋼園區，就是最具代表性的案例之一，擁有百年歷史的煉鋼高爐，經過改造後，變身為結合虛擬實境與科幻元素的沉浸式體驗空間，將工業風與科技感完美融合，累計吸引超過千萬人次造訪。位於重慶市的816地下核工程，也從過去的神秘軍事設施，轉型成為熱門研學基地，每年接待約90萬名遊客，創造超過4,000萬元人民幣（約4,655萬港元）的營收。