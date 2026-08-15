內地新興「工業旅遊」參觀製車及釀醋　去年收入達千二億

一股全新旅遊風潮正在內地各地快速崛起，不同於山水景點，越來越多年輕人將目光轉向工廠，參觀生產線、體驗製造流程，甚至親手參與產品製作，讓「工業旅遊」市場上看3,000億人民幣（約3,491億港元）。
「真的非常震撼」
官方《央視財經》報道，其中北京首鋼園區，就是最具代表性的案例之一，擁有百年歷史的煉鋼高爐，經過改造後，變身為結合虛擬實境與科幻元素的沉浸式體驗空間，將工業風與科技感完美融合，累計吸引超過千萬人次造訪。位於重慶市的816地下核工程，也從過去的神秘軍事設施，轉型成為熱門研學基地，每年接待約90萬名遊客，創造超過4,000萬元人民幣（約4,655萬港元）的營收。
除了舊有工業遺址，現代智能工廠同樣受到歡迎，其中北京市通州區一座智能汽車工廠開放參觀後，吸引大批民眾走進生產廠房，近距離觀看700多台機械人同步作業，平均每76秒就有一輛新車完成組裝。有遊客表示：「第一次這麼近距離看到汽車製造流程，真的非常震撼。」
市場規模有望破3000億
內蒙古一家乳製品企業，將牛奶生產流程全面開放，結合手作體驗與研學課程，每年吸引超過百萬名遊客，創造逾3,000萬人民幣（約3,491萬港元）的營收。而江蘇省鎮江市一家擁有百年歷史的醋廠，則開放古法釀造技藝展示，讓遊客親身參與翻醅製程，帶動醋文化博物館年客流成長20%，文旅收入突破千萬人民幣。
報導指出，根據數據顯示，2025年內地「工業旅遊」總收入達1,200億人民幣（約1,396億港元），年增10%，預估到2029年，整體市場規模有望突破3,000億人民幣。
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