颱風白海豚｜江蘇宜興山洪爆發　泥水傾瀉至少1死3失蹤

江蘇省宜興市受颱風「白海豚」殘餘環流影響，14日遭暴雨襲擊，最大降雨量達139.8毫米，當地山區驚現滾滾山洪，場面駭人。
知名茶園成重災區
綜合內媒報道，根據官方通報，宜興市今出現劇烈降雨，部分地區3小時累積雨量突破100毫米，其中有兩個監測站超過這項數值，顯示降雨強度相當驚人。根據氣象監測數據顯示，當地知名茶園「紅嶺茶場」成為這次降雨最嚴重的地區，實測雨量達139.8毫米，創下當日最高紀錄。
此外，根據網友曝光影片顯示，當地一處山區，滾滾山洪夾雜黃泥水傾瀉而下，由於水勢驚人，民眾相當驚恐，場面非常駭人。面對突如其來的暴雨，宜興市政府今上午9時將防汛應急響應由原有等級提升至二級，全面加強防災措施，並要求相關單位投入救災工作。
導致一棟民房垮塌
此外，浙江省長興縣14日上午6時30分左右爆發土石流，初步判定為山洪引發，導致一棟民房垮塌。截至14日下午2時30分，經初步確認，災情造成1人死亡、3人失聯，救援工作正在全力開展。
警方表示將持續加強巡查與救援工作，全力保障民眾的生命與財產安全。氣象單位並提醒民眾，近日應盡量避免前往山區、低窪地區及河川周邊活動，並隨時留意最新天氣資訊及政府發布的防災警報。
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