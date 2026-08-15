颱風白海豚｜江蘇宜興山洪爆發　泥水傾瀉至少1死3失蹤

江蘇省宜興市受颱風「白海豚」殘餘環流影響，14日遭暴雨襲擊，最大降雨量達139.8毫米，當地山區驚現滾滾山洪，場面駭人。

知名茶園成重災區

綜合內媒報道，根據官方通報，宜興市今出現劇烈降雨，部分地區3小時累積雨量突破100毫米，其中有兩個監測站超過這項數值，顯示降雨強度相當驚人。根據氣象監測數據顯示，當地知名茶園「紅嶺茶場」成為這次降雨最嚴重的地區，實測雨量達139.8毫米，創下當日最高紀錄。

此外，根據網友曝光影片顯示，當地一處山區，滾滾山洪夾雜黃泥水傾瀉而下，由於水勢驚人，民眾相當驚恐，場面非常駭人。面對突如其來的暴雨，宜興市政府今上午9時將防汛應急響應由原有等級提升至二級，全面加強防災措施，並要求相關單位投入救災工作。