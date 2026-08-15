菲防長批捉非法勞工屬「勒索敲詐」　外交部：一貫抹黑中國

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）日前批評中國以及涉非法移民打工為由，查處逾100名菲律賓人，是「勒索與敲詐」。對此，外交部痛斥，「這個人一貫攻擊抹黑中國」，損害菲國家和人民利益。
據外交部官網14日消息，發言人郭嘉昆以答記者問書面形式回應記者提問上述議題。他表示：「在華外國公民應當遵守中國法律法規。中國移民管理機構依法履職並保障涉案人員合法權益，不針對特定國家」。
持有合法工作文件
郭嘉昆強調：「據我了解，此前親自帶武裝部隊抓扣在菲正常合法務工中國公民的，正是這位菲律賓防長。這個人一貫攻擊抹黑中國，破壞的不僅是中菲雙邊關係，也將損害菲律賓國家和人民的利益」。
據悉，中菲近來為移民移工問題屢起衝突，今年5月中旬，菲律賓執法單位突襲三佳鋼鐵公司（Sanjia-Steel），逮捕70名中國公民指控涉及非法工作，駐菲大使館隨即稱被捕中國公民持有合法工作文件，抨擊菲方執法行動的合法性與公平性。
譴責中方企圖施壓
中國外交部本月10日對外證實，當局移民管理單位近期展開一波專案查緝，有超過百名的菲律賓籍人士因違反就業及居留規定遭到法辦。鐵歐多洛13日發表措辭強烈的聲明，抨擊中方此波逮捕菲人行動是明顯的「勒索與脅迫」（extortion and blackmail），譴責中方企圖藉此對馬尼拉施壓。
鐵歐多洛在聲明中指出，菲方近期對中國公民的查緝行動，全都是拿着法院核發的搜索票依法執行，且鎖定的對象皆為非法企業的幕後主導者：「只要菲律賓境內的中國公民沒有涉及詐騙等不法行為，就會得到和其他守法外國人一樣的待遇。」
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