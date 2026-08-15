菲防長批捉非法勞工屬「勒索敲詐」　外交部：一貫抹黑中國

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）日前批評中國以及涉非法移民打工為由，查處逾100名菲律賓人，是「勒索與敲詐」。對此，外交部痛斥，「這個人一貫攻擊抹黑中國」，損害菲國家和人民利益。

據外交部官網14日消息，發言人郭嘉昆以答記者問書面形式回應記者提問上述議題。他表示：「在華外國公民應當遵守中國法律法規。中國移民管理機構依法履職並保障涉案人員合法權益，不針對特定國家」。

持有合法工作文件

郭嘉昆強調：「據我了解，此前親自帶武裝部隊抓扣在菲正常合法務工中國公民的，正是這位菲律賓防長。這個人一貫攻擊抹黑中國，破壞的不僅是中菲雙邊關係，也將損害菲律賓國家和人民的利益」。