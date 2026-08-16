台灣大胃王YouTuber豪豪近日開箱全台唯一的任食日式炸豬扒專門店，卻因出餐需等候近30分鐘，加上一次限點一份等規定，令不少網民質疑店方「玩不起任食」，在網路上引發熱烈討論。
豪豪於8月13日上傳開箱影片，該店主打90分鐘內炸豬扒與五花肉無限量任食。然而，因現炸需半小時且每次限點一份，豪豪依時間推算，一般顧客在用餐時間內最多只能續點三輪，令任食吸引力大打折扣，他也直言若只能點三輪「好像就沒有那麼推薦」。
影片曝光後迅速引發網友共鳴，紛紛留言：「老話一句，怕吃就不要辦吃到飽」、「這根本是賣單點套餐」、「感覺老闆玩不起」、「不要掛著吃到飽的名義行行銷之實」。
面對爭議，店方隨後在社交平台發聲向豪豪及消費者致歉，坦承豪豪用餐當天第一份續點確實讓顧客等了30分鐘，雖然之後有補上，但整體出餐節奏依然不佳。店家強調這「不是當天比較忙就能帶過去的」，既然推出吃到飽活動，就該把備料與流程準備完善。
店方改良規定 每次可以點1至3份
為了徹底解決問題，店家除了公開道歉外，也宣布全面改良規定：即日起每次點餐放寬至1至3份；若顧客在90分鐘內未吃夠，將提供額外時間讓顧客繼續享用。同時，店家也啟動惜食機制，若餘下太多食物將酌收300元食材費，並公開徵求創作者體驗新流程，展現改善決心。
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