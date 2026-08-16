台灣大胃王YouTuber豪豪近日開箱全台唯一的任食日式炸豬扒專門店，卻因出餐需等候近30分鐘，加上一次限點一份等規定，令不少網民質疑店方「玩不起任食」，在網路上引發熱烈討論。

豪豪於8月13日上傳開箱影片，該店主打90分鐘內炸豬扒與五花肉無限量任食。然而，因現炸需半小時且每次限點一份，豪豪依時間推算，一般顧客在用餐時間內最多只能續點三輪，令任食吸引力大打折扣，他也直言若只能點三輪「好像就沒有那麼推薦」。

影片曝光後迅速引發網友共鳴，紛紛留言：「老話一句，怕吃就不要辦吃到飽」、「這根本是賣單點套餐」、「感覺老闆玩不起」、「不要掛著吃到飽的名義行行銷之實」。