壽司郎廣州店5歲童腳踩飲水龍頭 家長懶理投訴未制止

廣東廣州一名消費者日前到日本知名連鎖餐廳「壽司郎」用餐，沒想到鄰桌一名約5歲孩童，竟將雙腳跨過座位圍欄，直接伸到自己餐桌旁的直飲水龍頭出水口，引發網上熱議。 綜合內媒報道，該名消費者以「我大概這輩子都不會再吃壽司郎了」為題發文，稱她在8月14日11時15分許前往壽司郎廣州番禺天河城店用餐，當時鄰桌是一家人，包括兩名大人及數名孩童。 店員問是否需要換位 用餐期間，隔壁桌一名小男孩多次透過卡座隔欄向其張望，隨後將雙腿直接伸至其桌面的飲水龍頭處，腳部接觸到水龍頭出水口。

因水龍頭出水口溫度較高，她當場出聲制止，並告知男童家長。家長雖口頭教育了孩子，但未進一步制止其行為。後續店員與孩子家長進行了溝通，並詢問網友是否需要更換座位。 然而，讓這名消費者更加擔心的是後續發生的狀況。她向店員索取兩杯飲用水，其中一杯水中竟出現類似灰塵的異物。店員解釋，可能是「水放久了」所造成。

喝水又驚見「灰塵」 消費者因此進一步質疑，既然孩童的腳曾經接觸飲水龍頭，店家是否有確實進行清潔消毒？她要求店員當着自己的面更換或消毒飲水龍頭，但店員表示，相關設備需要等顧客離開後空置約半小時，再進行完整消殺。對此她並不認同，因此將事件發到社交平台，希望提醒其他消費者注意。 事件曝光後迅速引發討論。壽司郎相關負責人表示，公司始終將顧客安心與食品安全放在首位，發現可能危害衛生的情況後，門市已立即制止並處理，事後也針對相關桌面設施及器具進行全面清潔與消毒，並將持續強化衛生管理。