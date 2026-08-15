湖北網約車司機睇片驚覺「被猝死」　警逮製假片者罰五百

湖北一名網約車司機日前意外發現，自己竟然「被死亡」了！原本只是坐在車內休息，卻被網友剪輯成「網約車司機猝死」影片，還搭配救護車、警方執勤畫面與悲情哀樂，引發親友擔心，也讓當事人又氣又無奈。 據《紅星新聞》報道，8月4日上午11時許，這名曾姓司機前往湖北省公安廳機場公安局公共區派出所報案。原來，他日前突然接到朋友電話詢問：「網上說你死了？」曾姓司機一頭霧水，查看手機後才發現，社交平台與微信群組竟流傳一段以自己為主角的「猝死」影片。

「我就在車上休息了一會兒」 影片畫面確實拍到曾姓司機，但真相與描述完全不同。當時他人在武漢天河機場交通中心網約車上車區，僅是在車內正常休息，身體並沒有任何異常：「我就在車上休息了一會兒，網上怎麼傳成了這樣？」沒想到有人將現場畫面剪輯、拼接，再配上救護車及機場執勤民警畫面，加上哀樂與「網約車司機猝死」等聳動文字，營造出司機突然死亡的假象。 警方調查後確認，影片中的當事人就是曾姓司機，所謂「猝死」完全是捏造。警方隨即聯繫相關短影音平台，將涉事帳號封禁，並進一步追查影片來源。

寫下「曾師傅去世」 8月7日，警方依法傳喚湖北網友馮某、喬某。調查發現，馮某先在微信群看到曾姓司機休息的畫面，下載後擅自剪輯，再配上哀樂及虛假文案，發布至抖音平台，是影片的第一發布者。喬某則看到影片後進一步轉發，還在留言區寫下「曾師傅去世」，讓假消息持續擴散。 警方認定，兩人為博取關注、吸粉引流，故意編造並散布虛假訊息，不僅誤導網友，也嚴重侵害曾姓司機的名譽。 最終，考量警方接獲報案後迅速處置並封禁帳號，未造成更大範圍的惡劣影響，加上兩人主動向曾姓司機道歉並取得諒解，機場警方依《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，對馮某處以500元（約582港元）人民幣罰款，喬某則罰款200元（約233港元）。