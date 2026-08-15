內地動畫《牛來》首日僅收342蚊　反吸觀眾獵奇睇爛片

2026年暑期檔動畫電影競爭激烈，沒想到內地一部原本幾乎無人問津的國產動畫《牛來》，卻靠着「粗糙到令人難以置信」的畫面意外殺出重圍，從年度院線動畫票房墊底，搖身一變成為網友爭相朝聖的另類話題片。
「到底能有多離譜」
據《極目新聞》報道，《牛來》5日上映，首日票房僅342元人民幣（約398港元），上映9天累計票房也只有7,169元人民幣（約8,342港元），總觀影人次僅236人，一度創下2026年度院線動畫電影最低票房紀錄。不過隨着電影畫面在社交平台瘋傳，網友開始抱着「到底能有多離譜」的心態進戲院，意外掀起一波獵奇式觀影潮。
截至14日晚間，全國排片從原本最低不到5場，突然暴增至168場，北京、廣州等地更有影院主動增加場次，部分場次甚至售出超過30張票。根據「貓眼電影」最新數據，《牛來》上映11天累計票房已突破5萬元人民幣（約5.82萬港元），單日更狂拿超過4萬元人民幣（約4.65萬港元），排片數也飆升至300場以上，與上映初期形成強烈反差。
究竟是甚麼讓這部電影突然爆紅？從網友曝光的畫面來看，《牛來》角色建模相當簡陋，場景與動作也被不少觀眾形容「粗糙」、「像半成品」，劇情則被批評缺乏亮點。有網友直言：「爛片不一定看，但爛到極致，反而想看看怎麼回事。」
演職人員僅有兩人
更引發討論的是，《牛來》演職人員資料顯示僅有兩人，導演信雨萌同時身兼導演、配音等工作。電影2021年完成立項備案，2024年取得國家電影局公映許可。
此外，出品公司大連璟園文化影視傳媒有限公司，前身為裝修公司，2021年7月才跨界更名進入影視產業，註冊資本10萬元人民幣（約11.6萬港元），年報資料更顯示公司僅一人參保。
在AI動畫與高規格特效愈來愈普及的今天，《牛來》卻憑着「反差感」意外出圈。究竟是電影品質太差，還是這場全網朝聖本身已成為一種特殊的觀影文化，也讓《牛來》成為今年暑期檔最意外的黑馬。
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