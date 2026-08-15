內地動畫《牛來》首日僅收342蚊　反吸觀眾獵奇睇爛片

2026年暑期檔動畫電影競爭激烈，沒想到內地一部原本幾乎無人問津的國產動畫《牛來》，卻靠着「粗糙到令人難以置信」的畫面意外殺出重圍，從年度院線動畫票房墊底，搖身一變成為網友爭相朝聖的另類話題片。

「到底能有多離譜」

據《極目新聞》報道，《牛來》5日上映，首日票房僅342元人民幣（約398港元），上映9天累計票房也只有7,169元人民幣（約8,342港元），總觀影人次僅236人，一度創下2026年度院線動畫電影最低票房紀錄。不過隨着電影畫面在社交平台瘋傳，網友開始抱着「到底能有多離譜」的心態進戲院，意外掀起一波獵奇式觀影潮。