中國女遊客遊韓遭日本漢性騷擾兼床邊小便 簽和解書成緩刑關鍵

張女士報警後涉事日籍男子下跪道歉

中國籍張女士4月在南韓釜山旅遊期間，入住青年旅舍時遭日本籍男子性騷擾，涉嫌露出下體及將小便排泄在她身體、床鋪及行李上。她當場報警並蒐證。釜山地方法院日前判決，僅判有期徒刑6個月及緩刑2年，實際賠償不到最初要求金額1/3，讓她十分無奈。 張女士表示，事發當晚她驚醒制止對方，男子不僅態度囂張、言語挑釁，還試圖再次靠近，幸遭其他住客阻止。她隨即拍照保留現場小便痕跡及涉案男子畫面並報警。但她認為，當時警方未即時處理，也無立即拘捕該男子，對方一度返回日本。

事件經中國駐釜山總領事館及媒體、網友關注後，韓方才進一步追查，要求男子返回南韓，並對張女士道歉、承諾賠償，案件進入刑事調查程序。 犯人當時醉酒 事後道歉獲緩刑 釜山地方法院日前判決，認定日本籍男子犯下強制猥褻罪，判處有期徒刑6個月、緩刑2年。法院認為，案件性質惡劣，張女士身為外國人，在異國遭遇侵害承受相當大的精神衝擊；不過考量被告過去無重大犯罪紀錄、案發時處於醉酒狀態，且事後道歉並表達反省，因此判處緩刑。

對於結果，張女士直言失望，「原本希望他至少坐監幾個月，沒想到最後是緩刑。」更讓她難以接受的是，案件開庭後她直到數日後才透過律師得知，甚至在宣判後仍未收到正式判決書。 她坦言，跨國維權最大的困難並非語言，而是與南韓律師及司法機關溝通不順。回國後曾一度長達一個月聯繫不上律師，後來原律師離任，新律師遲遲沒有與她聯絡，讓她感覺自己「被隔絕在案件之外」。 此外，張女士當初因信任友人，在警方處理其他事務、時間倉促下簽署刑事諒解書，回國後才發現原本要求刪除的「不再追究責任」條款仍被保留。她認為這份文件可能影響最終量刑，卻始終未能確認撤銷申請是否成功。