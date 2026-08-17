華為「天才少年」棄高薪轉行賣粟米？ 憂被AI取代赴瑞典深造

華為「天才少年」寧博宇昨宣布離職，傳出他回湖南家鄉「賣粟米」引發熱議。對此，他澄清已拿到居禮夫人獎學金（MSCA），即將前往瑞典皇家理工學院深造，趁中間空檔回鄉探親幫親戚賣粟米，儘管收入不多，卻感到「踏實又充實」。 4年前未完成博士學位下入選 「天才少年」計劃是華為2019 年由創辦人任正非發起的人才項目，薪酬分三級，最高可達年薪201 萬元人民幣。寧博宇2022年秋季求職期間，在尚未完成博士學位的情況下，經過10多輪專家考核，成功入選，之後進入無線產品線與光產品線。他2023年從電子科技大學博士畢業，專攻無線通信，曾在MIMO理論、基頻演算法及系統架構等領域發表多篇論文。

進入華為後，他從零開始接觸人工智能，帶隊取得無線AI演算法大賽季軍，還參與多項創新競賽，工作之餘甚至拿下華為達人街舞冠軍。他形容，這些經歷都是青春中珍貴的回憶。 不過，高薪與「天才」光環背後，也伴隨巨大壓力。寧博宇曾將季度考核形容成打《英雄聯盟》，從工作進度到各項任務，都有明確的時間與績效指標。他坦言，多數同事較偏向交付型工作，自己長期感受到價值觀與工作模式上的差異，也因此逐漸產生離職念頭。 更讓他擔心的是AI快速發展，可能取代部分技術分析、公式推演及專利撰寫工作。他認為，與其持續恐懼，不如主動讓「最壞的結果發生」，消除對未來的不安。

完成研究工作後回國發展 對仍處於高壓環境的同業，他也提醒「身體是第一位的」，不要靠透支健康硬撐。寧博宇表示，目前已取得歐盟居禮夫人獎學金，將前往瑞典皇家理工學院從事博士後研究，完成後計畫在回國發展。 寧博宇談到離職原因，稱工作時發現一些產業需求和學術研究不對稱的現象，在帶著問題和高校老師、同學們交流的過程中，他發現自己更享受和學界探討問題的狀態。 「如果把產業中的問題梳理清楚，借助學術界的力量攻關，便能助力行業發展。即便離職，也能用另一種方式為華為貢獻力量」。