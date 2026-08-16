18歲學生夏天露營聽蟬鳴4小時 致聽覺受損（示意圖）

不少人發現，今年夏天蟬叫聲似乎特別大聲，甚至到了讓人「震耳欲聾」的程度。近期內地傳出多宗因長時間暴露在密集蟬鳴環境，出現耳塞、耳鳴甚至聽力下降的案例。專家指出，高溫會提高蟬的新陳代謝與活動力，形成「群蟬大合唱」。 症狀包括耳塞耳鳴 浙江一名18歲楊姓學生暑假時露營，正值中午蟬鳴高峰，連續4小時待在大量蟬群聚集的環境，當晚便感覺雙耳發脹、聽覺異常，原本可以清楚辨識的鳥叫聲、手機提示音等高頻細碎聲響，突然變得模糊，最後被診斷為噪聲性高頻聽力損傷。

杭州一名孫先生也遇到類似狀況。他長期住在林木茂密的地區，每天從早到晚都受到蟬鳴干擾，近期起床後突然出現耳塞、聽覺遲鈍，連細微聲音都難以辨識。求醫檢查後，同樣被診斷為噪聲性高頻聽損，醫生認為長時間、持續暴露在密集蟬鳴，加上睡眠質素下降，可能是多重因素共同造成聽覺傷害。 此外，60歲園林工人劉師傅長年在樹林工作，每年6月至8月蟬鳴最旺盛時期，都必須長時間待在密林中。多年累積的高頻噪音刺激，讓他長期飽受耳鳴困擾，甚至逐漸聽不清女性高頻聲音與低聲交談，最終確診為慢性噪聲性感音神經性聽力損失。

記者實測蟬鳴破80分貝 實測也顯示，蟬鳴並非想像中那麼「溫柔」。四川有媒體在樹木茂密的社區測試，數隻蟬同時鳴叫時，分貝測試APP從約70分貝開始跳動，最高達80.9分貝。如果是在大量蟬群同時鳴叫的環境，聲音還可能進一步疊加。 耳鼻喉科醫生提醒，「自然聲音＝絕對安全」其實是常見迷思。聲音會不會傷害聽力，與它來自大自然還是機器無關，關鍵在於音量、暴露時間以及聲音頻率。 蟬鳴屬於高頻窄帶聲音，主要集中在人耳較敏感的高頻區域。短時間接觸可能只是出現暫時性耳悶、耳鳴或聽覺疲勞，但如果長時間、反覆暴露，高頻聲波可能持續刺激內耳，造成不可逆的聽力損傷。

高溫提高蟬新陳代謝與活動力 至於為何今年蟬叫特別猛烈？專家指出，蟬是變溫昆蟲，活動與環境溫度密切相關。高溫會提高蟬的新陳代謝與活動力，雄蟬為了求偶大量鳴叫，加上今年部分地區持續高溫、乾燥，可能促使大量蟬集中羽化，形成「群蟬大合唱」。 不過，醫生也強調，市民不用因此對蟬鳴過度恐慌。一般短時間、保持距離聆聽，通常不至於造成聽力損傷；真正需要注意的是長時間待在密集蟬鳴環境。 如果出現持續耳鳴、耳悶、聽覺變得遲鈍，或突然聽不清高頻聲音，應立即離開噪音環境並休息，若症狀沒有改善，應盡快就醫檢查。尤其突然發生的聽力下降，更不能單純以為「只是蟬叫太大聲」，延誤治療可能留下永久性聽力問題。