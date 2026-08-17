抖音主播以「單身未婚」人設獲男粉絲打賞2500萬 男方求愛不遂後控詐騙

一名擁有近200萬粉絲的抖音女主播魏瑩，涉嫌以「單身未婚」人設與已婚男粉絲建立曖昧關係，對方大量課金送虛擬禮物，累積金額約2500萬元人民幣。2025年10月，海南檢察機關以詐騙罪起訴魏瑩。不過，魏瑩家屬強烈喊冤，強調她從未主動虛構婚姻狀況，辯稱粉絲打賞是自願行為。 魏瑩自2019年4月開始從事娛樂直播，很快累積近200萬粉絲。魏瑩當時已婚並育有子女，但夫妻感情不睦，直到2020年底才離婚。由於孩子年幼，加上考量個人私隱，她沒有在直播時公開婚姻狀況。

私訊多謝男粉絲 微信聊天 案件關鍵人物之一，是海南海口邢姓男子。2019年10月起，邢男開始觀看魏瑩直播，並頻繁送出高額虛擬禮物。魏瑩透過私訊向高額打賞粉絲致謝，雙方因此交換微信並開始聊天。 邢某是已婚男子，藉直播送禮物主動追求魏瑩，但魏瑩一直告訴對方「沒有可能」，並勸他不要再大量刷禮物。 2020年10月，魏瑩已婚生子的身分遭網民公開，邢某直接向她求證，魏瑩當時如實告知婚姻及生育狀況，邢某知道真相後，仍持續進行打賞。

拒絕已婚男追求 否認呃錢 然而，到了2020年底，魏瑩嘗試轉型電商直播不順，準備重返娛樂直播後，邢某的態度卻出現變化。家屬指控，邢某不希望魏瑩繼續當主播，甚至以相片威脅，希望她答應與自己交往。邢某被拒後與另外兩名已婚男粉絲鄭某人、丁某升一同向警方舉報魏瑩涉嫌詐騙，「他要我女兒選，是陪他睡還是坐監，但他是已婚，我女兒不願意插足別人感情。」邵女士說。 案件歷經多次司法程序。2022年9月，文昌市公安局對魏瑩立案；2023年3月16日，她遭刑事拘留。之後案件曾經歷取保候審，以及因證據不足而不予批准逮捕等程序，直到2025年10月再次遭逮捕並被檢察機關起訴。