八旬翁闖高速公路被撞死 法院駁回子女索償：家屬未盡照顧義務

事故發生後，交管部門認定，李男須負主要責任，唐男則負次要責任。事故處理期間，李男6名子女以法定賠償權利人身分，已從承保車輛的保險公司獲得車禍賠償。

據《法治日報》，2024年2月，唐姓男子駕駛重型半掛式卡車行經瀋海高速公路江蘇灌雲路段時，車輛在第三車道與突然進入高速公路的李姓老人發生碰撞，李男當場死亡。

江蘇一名82歲老人違規闖入高速公路後，遭重型半掛式卡車撞倒當場死亡。死者的6名子女認為公路管理單位未善盡安全管理責任，提告索償13萬多元人民幣，但法院審理後認為公路公司並無過錯，最終駁回全部訴訟請求。

不過，6名子女認為，事發路段的公路管理單位未盡到道路安全管理義務，因此向江蘇省灌雲縣人民法院提起民事訴訟，要求公路管理公司賠償各項經濟損失共計13萬多元人民幣。

高速設有護欄及防護網

法院調查發現，事發高速公路全線已設置隔離護欄及防護網，形成雙重實體隔離；道路沿線也依照規範設置安全警示標誌，從「物理阻隔」與「風險警示」兩方面落實安全防護措施。

法院進一步指出，李男當時已82歲，且患有精神疾病。6名子女身為近親屬，未妥善照顧、勸阻，導致李男違規進入高速公路行車區域，被認定是事故發生的根本原因。

法官表示，高速公路屬於高度危險活動區域，管理單位應採取充分安全措施並盡到警示義務，避免一般情況下行人誤闖，但法律並非要求護欄、防護網等設施必須具備「絕對無法突破」的防禦能力。因此認定公路管理單位已依法履行安全管理職責，不存在過錯，無須為行人自身違法進入高速公路所造成的損害負賠償責任，最終判決駁回6名子女全部訴訟請求。