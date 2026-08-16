台登山隊屏東探路遭虎頭蜂群襲2死1傷 女傷者頭臉多處螫傷須洗腎

台媒報道，該協會42人本月16日將在保護區內出風谷等地參與生態教育活動，55歲張姓女子、67歲張姓男子聯同64歲顏姓男子上周三進入欖仁溪前往出風谷勘探路線，未料遭虎頭蜂群攻擊，至翌日有人通報發現3人所乘車輛留在原地，於是報警。上周五，救援人員到欖仁溪一帶搜索，上午接獲張女致電報稱受到虎頭蜂襲擊，同行2男已無生命跡象，她則受傷，逃到出風鼻附近。

台灣中華健行登山會高雄市協會計劃稍後在屏東墾丁公園南仁山生態保護區舉辦生態教育活動，兩男一女領隊上周三(12日)先行進入欖仁溪勘探路線，期間遭到虎頭蜂群起襲擊，兩名六十多歲男子死亡，五十多歲女子獲救，因臉部、背部等身體多處被虎頭蜂螫傷，須接受洗腎治療。

虎頭蜂｜六旬男遭螫後墮崖

救援人員即前往張女所述位置，上周六凌晨將她搬運下山並送院救治。張女臉背及四肢等多處被蜂螫傷，因腎功能受損，醫生評估須洗腎治療。搜救隊隨後尋獲張男及顏男，均無生命跡象，其中一人掉落懸崖，當局周日出動直升機將兩人遺體運走。

登山時若遇蜂類攻擊，如何自保？消防部門指，應用衣物包覆或用手肘保護頭部，蹲低身慢慢離開現場，切勿主動攻擊或拍打蜂隻，以免引發氣流擾動或刺激蜂隻釋放化學物質，引來蜂群圍攻。