Joeman蕭伊分手｜男方被爆私約AV女優Omakase 逼女方凌晨煮牛肉麵

台灣著名YouTuber「Joeman」日前與女朋友蕭伊分手，蕭伊踢爆彼此交往「存在過多謊言」，Joeman趁著蕭伊離開台灣時，私下帶著AV女優吃Omakase，還不忘駕車接送對方回家，又要求女方凌晨4點到訪為他煮牛肉麵等等。Joeman在8月16日終於回應這一連串指控，承認「有很多做錯的地方」。 蕭伊連環爆料與Joeman拍拖兩年的各種問題，除了私約AV女優吃飯一事，蕭伊也說，2人吵架還會有「加分、扣分」制度，接連不斷出現黑材料，引起網友關注。

出軌女網紅失信任 蕭伊透過Thread台揭露分手的真正原因，表示「兩年的交往過程，我發現存在過多謊言，最基本信任完全沒有了，這段感情誰要自己去談。」她進一步指控，與Joeman在一起時，對方不僅隱瞞自己與一名女網紅有所往來，更在她離開台灣期間私約AV女優吃Omakase，並開車載對方回家。蕭伊感嘆：「原本我自以為幸福的這兩年，全都破碎了。」 蕭伊在Threads留言區給出關鍵提示。她指出對方是「T開頭的喔～台灣人」，明確點出對方的英文名字開頭字母。蕭伊並強調，對方明知Joeman已有感情狀態，仍主動相約吃飯，為此她不禁感慨：「女人何苦為難女人？」

根據蕭伊公開的私訊對話，凌晨2時39分時，Joeman突然表示想吃牛肉麵，要求蕭伊過來幫他煮。蕭伊提議隔天叫外賣並提醒「現在快3點了」，但Joeman仍堅持「我要現在」、「現在來才是有誠意」，甚至揚言「那我要叫別人幫我弄了」。他聲稱蕭伊若此刻過來煮牛肉麵，就能把「分數補回來一點」，更指對方當下的分數「跟其他女生一樣」。 當蕭伊表示深夜外出有安全疑慮時，Joeman反問「你都不願意付出，可以愛我比我愛你多一點嗎」、「都不付出能結婚嗎」，並稱「浪漫一點，兩三點就開車來幫我弄了」、「沒有心」、「妳都沒辦法照顧我」。蕭伊則回應自己並非沒心，只是事出突然，對男方言論感到不滿。

Joeman認錯︰很抱歉讓她失望 對此，Joeman在8月16日晚間回應，稱自己重新審視關係，明白了有很多做錯的地方，「在感情這條路上，我不認為我是一個很好的對象」，是自己「弄丟1個真心愛我的人，很抱歉讓她失望」。 對於外界指稱蕭伊為了錢才跟他交往，他也替蕭伊否認「找長期飯票」的質疑聲，稱蕭伊是個很好的女孩，對他只有「滿滿的愛」，並強調「她一直有自己的事業、能力也非常好，她從未想過要靠我得到什麼好處」。 如今與蕭伊2年情告終，Joeman說，短期內不會急著進入新的感情關係，要確定自己想要的感情生活模式。