江澤民誕辰100周年大會 習近平：江89年堅決擁護執行黨決策

紀念已故國家主席江澤民誕辰100周年大會，今日早上(17日)在人民大會堂舉行。中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話，習近平指緬懷江澤民的豐功偉績，深入學習他的崇高風範。他形容江澤民是各族人民公認、享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。

習近平在講話中回顧江澤民的生平，提到他1987年出任上海市委書記，領導制定上海經濟發展規劃和城市建設規劃，為推進上海改革開放和社會主義現代化建設作出了突出貢獻。習近平又指，江澤民在1989年春夏之交的嚴重政治風波，堅決擁護和執行黨中央正確決策，有力維護上海穩定。

習近平表示，要學習江澤民深謀遠慮的戰略思維，江澤民目光遠大，審時度勢，善於從中國和世界發展大勢，從黨和國家工作全局出發，觀察和思考問題，以一系列面向世界，著眼未來的重大決策、重要舉措推動黨和國家事業發展，包括領導實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭；提出一系列外交和國際戰略思想，推動世界多極化和經濟全球化朝著正確方向發展。

習近平又提到，江澤民勇於在重大歷史關頭和關鍵時刻果斷決策，沉著應對風險挑戰，從容應對一系列關係國家主權和安全的國際突發事件，成功抵禦亞洲金融危機衝擊，奪取1998年抗洪搶險鬥爭全面勝利，保持社會大局穩定。面對20世紀80年代末、90年代初國際風雲變幻和國內發生嚴重政治風波的重大考驗時，他毫不動搖堅持經濟建設中心，堅持改革開放，開展治理整頓，進行外交鬥爭，堅決維護國家的獨立、尊嚴、安全和穩定。

習近平引用江澤民的詩句「歷盡天華成此景，人間萬事出艱辛」，寄語全黨全軍全國各族人民，更加緊密地團結在黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅定信心、奮發圖強，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥。