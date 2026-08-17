幸運男中500萬頭獎一原因不告訴家人　網民諷刺「真貼心」

陝西一名男子日前購買福利彩券「雙色球」驚喜中頭獎，總獎金高達598萬元人民幣(下同)；但男子中獎後向家人保持沉默，甚至沒有向妻子、孩子或父母透露任何訊息，由他獨自一人前往彩券中心領獎，更說出獨享的原因，引起內地網民熱議。

綜合《瀟湘晨報》、《紅星新聞》等內地媒體報道，來自陝西西安的男子今年6月16日下午，在當地一處彩券行購買福利彩券「雙色球」，他採用「8+2」的複式自選票投注，不僅獨得頭獎，還包辦二等獎、三等獎，合共獲得598萬元巨額獎金。這名幸運兒近日現身領獎時，透露自己沒有告訴任何人中獎的消息，包括他的妻子和父母。男子解釋，隱瞞中獎事實是為了避免打亂家人的正常工作、生活與學習。他認為每個人對中獎的看法不同，為了不給親友帶來不必要的「困擾」，決定獨自承受這份喜悅；至於龐大的獎金規劃，他打算先償還部分房屋貸款，剩餘獎金會全數存入銀行，作為未來生活開銷使用。