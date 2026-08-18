Joeman蕭伊分手｜Tiny澄清只是朋友「從未有超友誼關係」

台灣YouTuber Joeman遭前女友蕭伊爆料私約AV女優，遭影射的女優Tiny於8月17日深夜澄清，兩人為認識近十年的朋友且無超友誼關係。

Tiny先在IG限時動態澄清，強調自己與Joeman是認識近十年的朋友，雙方並無特別深交或密切互動，除了工作場合外，平常1至2年會約吃飯敘舊。她強調兩人從未有任何超友誼關係，並說明女優報酬高，不會因為吃一餐飯就必須獻身或換取機會，不懂為何私約吃飯會被無限放大。

自言若拍拖會公開

隨後Tiny轉貼自己在Threads的貼文指出，「我從事這份工作已經十多年了，原本只是模特兒，隨著時代變遷也逐漸變成類似偶像文化的經營模式，能夠持續這麼久除了心理素質跟自制力，更多動力在於自己某些偏執的責任感與使命感。 」並強調自己從來不做戀愛經營、有交往對象都會公開，工作方面只做自己當下能力範圍內與願意做的事情，「因為個性追求完美，這是我常常被認為不近人情的地方，同時我也從未提告過任何酸民或者外流的人，不封鎖任何在各大平台留言者，甚至也會按讚，給予所有留言者相同的待遇。」面對近期風波，Tiny呼籲粉絲捍衛自身權益、勿因追星變得卑微，請大家停止騷擾她以外的人。