內地新聞總編輯訛稱「中大客座教授」 中大發聲明指從未聘用

據公開報道，張龍自2023年底起對外聲稱獲得中文聘用為客座教授，並展示中大的「聘書」，自此經常以此身份參加公開活動。(網上圖片)

內地有新聞網總編輯自稱「青年文化學者」，涉冒稱是香港中文大學客座教授。中大日前發嚴正聲明，否認與涉事者存在任何聘用關係或合作。

香港中文大學8月13日於官網發表嚴正聲明，指近日接獲傳媒查詢有關一名叫張龍的男子自稱「香港中文大學客座教授」一事，強調中大並沒有「張龍」作為職員的受聘紀錄，與張龍不存在任何僱傭、教學或授權關係。任何以「香港中文大學客座教授」或類似名義作出的宣傳、推廣、合作或其他活動，均與該校無關。聲明稱，對於任何冒用香港中文大學名義作出虛假陳述或損害本校聲譽的行為，中大保留追究法律責任的權利。

被指冒稱中大客座教授的張龍，是內地西部新聞網總編輯、陜西龍創文化傳媒有限公司執行董事，張龍對外又自稱是「知名青年文化學者」、書法家、填詞人、詩人，以香港中文大學客座教授、陝西文旅推廣大使、中國品牌推廣第一人等身份，出現各種文化活動或受聘。