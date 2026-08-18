河北越野賽選手衝線前突播國歌　網民：被影片震驚3次(有片)

河北近日舉辦了一場越野賽事，吸引各地好手參與，賽事尾聲卻出現一段插曲，一名長髮男選手眼看即將衝過終點線，現場卻突然播放起國歌，隨即放棄衝線，在終點線前立正高唱，等到整首國歌播畢後才踏過終點線，有內地網民表示，被一段影片震驚3次。

綜合《百姓關注》、《觀察者網》等內地媒體報道，張家口上周六(15日)舉行第「七屆海坨山50公里越野賽」，編號「M5278」選手朱勇歷經10小時30分艱難完賽，就在他全力衝刺、即將壓線衝線的關鍵時刻，現場突然響起嘹亮的國歌前奏。朱勇立刻停下沖刺腳步，駐足肅立高唱國歌，緊隨其後的「M5705」選手看到後，也主動停下腳步，一同肅立唱響國歌。兩人全程靜靜佇立，直到國歌完整奏唱完畢，才並肩攜手跨過終點線。