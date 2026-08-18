傳不出席聯合國大會 習近平據報下月23日訪美

特朗普向傳媒提及接待安排時，抱怨美國欠缺足以舉辦大型國宴的場所。他表示，希望趁習近平到訪之際舉行盛大晚宴，邀請約2,000名賓客出席，但白宮現有場地規模有限。

特朗普不滿欠大型宴會場所

特朗普說：「例如我們將迎來習主席，於9月24日左右，我想應是9月24日。我想邀2,000人來到晚宴，在美好的夜晚慶祝，但我們只有一個廳，只容納89人，而89人是不行的。當我訪問中國時，我們到訪人民大會堂，一個宏大和美麗的建築，但我們沒有同樣的地方，而我們應該要有。」

報道同時指出，習近平將不會出席於9月22日在紐約揭幕的聯合國大會高級別會議。據報，外交界早前一度預期，習近平或會藉聯大平台闡述中國推動和平發展的國際倡議。