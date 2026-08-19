朱雀三號火箭一子級成功着陸　中國首次實現火箭陸地回收(有片)

中國首次實現火箭陸地回收，朱雀三號遙二運載火箭今日(19日)早上在東風商業航天創新試驗區發射升空，火箭一子級按預定程序，以垂直方式返回，在接近地面時打開底部的4個著陸腿，於距離發射場約390公里的甘肅民勤縣的著陸場平穩着陸。火箭二子級搭載的衛星順利進入預定軌道，飛行試驗任務圓滿成功。 今次是重複使用運載火箭一子級首次成功以着陸腿方式回收，標誌著中國在重覆使用火箭的關鍵技術上取得重大突破，朱雀三號成為國內首款成功入軌並實現陸地回收的運載火箭，亦令中國成為首個同時掌握海上網系回收和陸上著陸腿回收兩種火箭回收技術路線的國家。

不僅「上得去」更要「回得來、落得準」

朱雀三號運載火箭是國家航天局批覆立項的新一代低成本、大運力、高頻次、重複使用液氧甲烷運載火箭型號。火箭長66.1米，直徑4.5米至5.2米，一子級配備九部天鵲-12A液氧甲烷發動機，動力系統可在40%至110%的推力範圍間調節，可在完成軌道發射後垂直回收與重覆使用。

新華社報道，重複使用火箭的難度，在於不僅要「上得去」，更要「回得來、落得准」，朱雀三號簡化着陸動力方案，減少點火發動機數量，降低系統複雜度；升級安全控制策略，新增預示落點安控功能，提升回收安全性；又提升二級發動機噴管擴張比，有效釋放運載潛力，指朱雀三號在今次任務中實現多項技術突破。在衛星分離方面，火箭試驗自研堆疊壓緊釋放裝置，探索雙保險設計保障多星分離可靠性。