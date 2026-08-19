湛江水果店老闆「撞臉」梁朝偉爆紅 網民調侃：影帝無戲可拍(有片)

廣東湛江一位水果店老闆因長相「撞臉」香港影帝梁朝偉而爆紅，引發網民熱議，大批顧客亦特意惠顧，令營業額多了5000元人民幣。老闆受訪時表示，自己也是梁朝偉的影迷，最愛看電影《無間道》。 周日(16日)，樊女士在湛江街頭一家水果店買榴槤，請老闆幫忙挑選。老闆蹲下挑完榴槤，抬頭的一瞬間，她發現老闆和影帝梁朝偉「太像了」，並當場驚呼。隨後她提出幫老闆拍影片宣傳，老闆表現得有些害羞，指他這點也似似梁朝偉，「老闆人挺好的，還熱情地送我們椰子喝。」

影片公開後立即引發網民熱議：「這就是本人吧！？真的太像了。」、「還以為是梁朝偉在錄綜藝呢」、「這已經極像了，甚至眼睛下斜的角度和嘴的角度，以及鼻子大小。」「啊！我看了下面的文字才知道不是梁朝偉！不說完全是梁朝偉啊。」、「我是他幾十年的影迷，合影過好幾次，和他一桌吃過飯，實話說，像的！」有人調侃，「昔日影帝無戲可拍，入不敷出，轉行內地從事水果行業。」 生意增5000元人仔 拍攝者回應網友說，「真的太像了，我都拍不出來，本人更像，像瘋了。」「我當時就是眼花了，我以為在拍戲。」「個子也像哦，我就沒見過那麼像明星的人。」「五官非常好！可以去拍戲，海南人怎麼都沒人發現他！」「我哥以為是真的梁朝偉。」

本人也是梁朝偉影迷 最愛看《無間道》 該名水果店老闆翁先生接受採訪時表示，本身也是梁朝偉的影迷，最愛看電影《無間道》，以前有朋友說過自己像梁朝偉，但沒有在意。他說走紅之後，不少網民特意來「關照」自己生意，相比之前營業額多了5000元人民幣左右。至於以後的打算，暫時沒有直播的想法，先打理好目前的生意再說。