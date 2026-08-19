桃園男貪玩點燃殺蟲劑致超市大火　判賠近億港元

台灣桃園市一名22歲男子於2023年與友人赴法資連鎖超市家樂福中原店閒逛時，因一時貪好玩以打火機點燃殺蟲劑噴霧引發大火，導致該店停業近半年(影片截圖)

台灣桃園市一名22歲男子於2023年與友人赴法資連鎖超市家樂福中原店閒逛時，因一時貪好玩以打火機點燃殺蟲劑噴霧引發大火，導致該店停業近半年。8間保險公司火損總理賠金額3.98億元（新台幣，下同，約9,788萬港元），提告代位求償，桃園地方法院近日判決應由涉事男子支付，案件可上訴。有網民評論判決，指這次玩火代價高昂，即使事主年收入有100萬元新台幣，賠100年也賠不完。

案發於2023年12月3日凌晨3時30分，22歲郭姓男子與兩名友人到該超市閒逛購物，期間在地下一樓清潔用品區拿起殺蟲劑並以打火機點燃，隨後若無其事放回架上。但殺蟲劑餘火未熄滅，引燃貨架其他殺蟲劑甚至爆炸，火勢瞬間延燒其他商品，致店內物品燒毀、煙燻，受到嚴重損害。消防歷經數小時才控制火勢。雖然事故幸未造成人員傷亡，但火災造成地下1樓及1樓的牆面、天花板等處嚴重毀損，部分設施也須重新修復、補強，家樂福因此停業近半年。

保險公司理賠家樂福後，8間公司聯合向郭男提出代位求償，因他未於言詞辯論日到庭，也未提出書狀聲明陳述，法院認為已合法通知他，他卻無正當理由不到庭，綜合證據調查結果，依據保險公司聲請，以一造辯論判決他應支付保險公司3.98億元。

判入獄6個月

另外，被大火波及的家樂福商店街咖啡館，保險公司也向郭男代位求償，法院判決他須支付近98萬元（約24萬港元）。刑事方面，他涉犯失火燒毀現有人所在建築物罪，判囚6個月，得易科罰金。