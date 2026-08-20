中國足協3官員捲入14年前獲南韓「性招待」　官方：已展開調查

綜合《韓聯社》、《JTBC》等韓媒報道，據南韓文化體育觀光部2016年調查資料，南韓足協在2011年3月至2012年3月期間，曾多次安排外國籍球證、比賽監督等人員接受所謂「不當招待」。相關接待涉及2014世界盃外圍賽、倫敦奧運外圍賽及友誼賽等賽事前後，部分費用由南韓足協法人信用卡支付。

南韓傳媒近日披露，南韓足協2011年至2012年間，疑似曾以協會公款安排外籍球證及足球相關人士接受性招待，其中包括3名中國足協工作人員。中國足協昨日（8月19日）回應，表示已對相關情況展開調查。

其中最受陸媒關注的一筆紀錄發生在2012年1月18日。韓媒披露，當時有3名中國足協人士赴韓參加裁判交流，南韓足協疑似在首爾江南區驛三洞一間按摩店安排「不當招待」，並以協會法人卡支付90萬韓圜（按當時匯率約4300元人民幣）。據報3人的身分分別涉及裁判部門負責人、裁判會計負責人及裁判事務負責人。

中國足協7月19日發布聲明表示，「近日，有南韓媒體報道，2012年1月南韓足協曾『不當招待』赴韓進行裁判交流的3名中國足協工作人員」，由於已引發國內輿論關注，因此協會高度重視，已展開調查，並將及時對外公布調查結果。

調查文件達10年歷史

值得注意的是，這份調查資料並非近期才出現，而是南韓文化體育觀光部早在2016年進行足協監查時掌握的資料，相關內容多年後再次被韓媒披露。據報，南韓足協當時將部分相關支出列為接待費用，但具體帳目與實際用途如今再次受到外界關注。