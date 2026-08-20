西沙群島「羚羊礁」首期工程完工　填海面積將達603公頃

《路透社》根據最新衛星影像披露，中國在西沙群島羚羊礁（Antelope Reef）填海工程，已完成第一階段，美智庫分析指，其填海面積達603公頃，規模超越西沙群島其他人工地物，成為中方在南海規模最大的島礁工程之一。

根據衛星影像顯示，羚羊礁填海區已大致呈現完整輪廓，南北長約6公里，並形成超過3公里的海岸線。外界注意到，如此規模的平整土地，未來可能具備興建長距離跑道及相關航空設施的條件。

報道指出，這項工程已持續至少半年，英國研究機構「開源中心」（OSC）今年2月曾指出，中方自1月起陸續調集大量工程船及挖泥設備，從羚羊礁潟湖及周邊海域抽取海砂，展開大規模填海作業，隨著第一階段工程完成，相關工程船目前已陸續撤離。