浙江旅遊景點｜黃岩石窟由千年採石場 變身洞穴美術館

幽暗洞穴中，光影在岩壁流轉，誰會想到，眼前這座藝術空間，原是一處沉睡千年的採石遺址？ 位於浙江台州的黃岩石窟，昔日開採的岩石曾用於築城和鋪路，如今卻化身「洞穴當代美術館」，更獲大世界基尼斯之最。設計團隊又如何以「建築針灸」，喚醒這座古老石窟？ 今日，一起走進黃岩石窟，探索這片別有「洞」天的奇幻空間。 文章出處： 「當代中國」網站 台州黃岩石窟 冠絕世界的天然岩畫景區 黃岩石窟位於浙江省台州市黃岩區江口街道山下郎村，是一處擁有千年歷史的採石場。早在唐代年間（公元675年），黃岩石窟便為興建永寧縣城及府城，提供大量建築石材。

自唐代建縣起，由黃岩石窟中開採出的石板和石條，均廣泛用於築城、鋪路、造橋、修渠，以及民居建造。這片石窟舊稱「山下郎石板倉」，如今仍保留着昔日石匠開山鑿石的痕迹。 昔日採石場 雨水添色彩 黃岩石窟中，擁有多個高逾百米的石室，以及數十個彼此相連的洞穴。它們並非天然形成，而是古時為取得石材，同時避免日照和雨水影響石質而留下的人工開鑿空間，這些洞口較小、內部寬闊，形成獨特的「頭小肚大」格局。 除了形態各異的洞穴，有時雨水會從山體天窗與岩縫滲入，匯成曲折水道和碧綠水潭，讓昔日的採石場多了一抹幽深而靜謐的自然色彩。

為了盡可能保留黃岩石窟的原始風貌，團隊放棄了大規模改造，而是選擇整合當地材料與建築技術，以「建築針灸」的理念，對石窟進行最小化干預。 面對洞窟內風化、結構不穩定等安全隱患，他們逐一排查並加固了近4,700個點位，每一個點位的判定、每一次加固的施作，都如同中醫師找準穴位下針，精準而審慎。 除了精準加固，團隊還在黃岩石窟洞壁原有的生產通道上，設計了多條交錯相連的通廊，並以鏤空造型的欄板串聯其間，這樣既有效減輕石壁的荷載，也讓石窟增添幾分柔和與通透感。

從千年礦坑到美術館 黃岩石窟體現人與自然共融之美 經過15個月的修復與活化，黃岩石窟於2025年1月重新開放，約2萬平方米的洞窟、逾2公里的遊覽路線，把原本幽暗而零散的洞穴重新串連變成了一個極具特色的現代藝術空間。 柴灣角街在荃灣 街名跟木材有關？｜香港街道故事

走進1號窟，巨型岩壁化作天然的展幕，AI光影與裝置藝術映照其上，讓千年石紋隨光線流動，搭配以廢舊汽車零件製作的裝置作品，呈現古老與前衛並存的視覺效果。 連接1號窟與2號窟的260米長廊，則變身成以「石」為主題的沉浸式展場，30多位藝術家的作品散分布於岩壁與廊道之間，仿佛在與這座千年石窟對話。 來到2號窟，水聲與樂聲交織成另一道風景。這裏設有洞穴劇場，不時舉行音樂會、戲劇及現場表演。當樂聲在岩壁間迴盪，與沿壁而下的瀑布流水聲相和，昔日只聽見鑿石聲的礦坑，如今也多了幾分藝術氣息。