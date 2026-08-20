許家印詐騙案一審判無期徒刑 恒大集團恒大地產共罰158億人民幣

廣東省深圳市中級人民法院今日(20日)早上對恒大集團、恒大地產、許家印案進行一審公開宣判。對恒大集團數罪並罰，判處罰金人民幣88.2億元；對恒大地產判處罰金人民幣70億元；對許家印數罪並罰，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對違法所得繼續追繳，不足部分責令退賠。央視新聞還發布了許家印的近照，他頭髮、眉毛已經花白。

沒收個人全部財產

法院經審理查明，被告人許家印為被告單位恒大集團的實際控制人，全面負責集團運營活動，管理、控制被告單位恒大地產及恒大財富、恒大南昌等多家企業，投資地產、物業、金融等領域。2016年至2021年間，恒大集團、恒大地產及許家印違反國家法律規定，以持續性、大規模財務造假等手段，虛增資產、隱瞞負債，分別實施了非法吸收公眾存款、集資詐騙、欺詐發行證券、違規披露重要信息等犯罪行為；恒大集團及許家印通過行賄等手段取得金融機構控制權，違法套取信貸資金、保險資金歸恒大集團使用，實施了單位行賄、違法發放貸款、違法運用資金等犯罪行為。許家印還利用作為恒大地產董事長的職務便利，組織財務造假，以分紅名義侵佔公司財產。