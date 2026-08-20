雲南黑天鵝遭大媽硬捉合照驚恐慘叫　途人直斥殘忍(有片)

雲南省彌勒湖泉生態園近日有一名女遊客，竟然捉著園內一隻黑天鵝頸部拍照，同行另一名女子更湊近入鏡合照，黑天鵝則恐懼的慘叫聲響徹現場，影片曝光後引起大批網民批評相關行為。
綜合《百姓關注》、《搜狐視頻》等媒體報道，事發於周一(17日)下午，一名女遊客抓住黑天鵝頸部，另一名女子湊上前合照，兩名男子則拿著手機拍攝，面上掛著燦爛笑容，但被捉的黑天鵝不斷掙扎並發出陣陣慘叫，有路人當場直斥：「好殘忍啊」，似乎希望事主收手，但捉鵝大媽拍照後未有放開黑天鵝，更呼喚遠處友人「快點過來」，似乎要把黑天鵝留給對方拍照，其後似乎同行友人聽到勸諭，才著大媽放過黑天鵝。度假區人員回應傳媒查詢，指事發時，保安正在園區另一側巡查，景區事後也接獲民眾檢舉，便與政府部門調閱監視器尋人，確認當事人為一名58歲外地女遊客。
園區：已找到當事人予以口頭教育
彌勒市林業和草原局強調，園內黑天鵝屬人工飼養，未列入中國國家重點保護野生動植物名錄；事發後有多個部門介入，彌勒市文旅局也要求景區加強巡邏。園區管理單位表示，已透過監視器找到當事人，予以口頭教育，對方也已致歉。根據公開資訊顯示，湖泉生態園為4A級景區，園內設有酒店、沙灘、茶樓、遊泳館及溫泉等休閒設施，遊客可免費入園。事件曝光後，大批內地網民批評捉鵝大媽的不文明行為：「尊重動物，是文明旅遊的基本要求」、「黑天鵝都被抓得慘叫了，她還笑得出來」、「臉皮真厚」、「這種人就應該被列入景區黑名單，讓她以後都別來了」。