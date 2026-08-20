雲南黑天鵝遭大媽硬捉合照驚恐慘叫　途人直斥殘忍(有片)

雲南省彌勒湖泉生態園近日有一名女遊客，竟然捉著園內一隻黑天鵝頸部拍照，同行另一名女子更湊近入鏡合照，黑天鵝則恐懼的慘叫聲響徹現場，影片曝光後引起大批網民批評相關行為。

綜合《百姓關注》、《搜狐視頻》等媒體報道，事發於周一(17日)下午，一名女遊客抓住黑天鵝頸部，另一名女子湊上前合照，兩名男子則拿著手機拍攝，面上掛著燦爛笑容，但被捉的黑天鵝不斷掙扎並發出陣陣慘叫，有路人當場直斥：「好殘忍啊」，似乎希望事主收手，但捉鵝大媽拍照後未有放開黑天鵝，更呼喚遠處友人「快點過來」，似乎要把黑天鵝留給對方拍照，其後似乎同行友人聽到勸諭，才著大媽放過黑天鵝。度假區人員回應傳媒查詢，指事發時，保安正在園區另一側巡查，景區事後也接獲民眾檢舉，便與政府部門調閱監視器尋人，確認當事人為一名58歲外地女遊客。