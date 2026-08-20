陝西男結婚8年驗出「3女兒都非親生」 妻子承認出軌

韋姓男子表示，他於2017年透過網路認識何女，交往不久後女方懷孕，兩人隨即登記結婚，6個月後大女兒出生。直到2024年，他察覺妻子行蹤有異樣，妻子多次以求職、見朋友等理由外出，甚至熄掉家中閉路電視及車Cam，手機裡還被發現與其他男性聊天、前往酒店的Call車紀錄，以及購買七夕禮物的消費紀錄。

陝西省漢中市一單離婚官司，近日引發關注，一名男子與妻子結婚8年，育有3名女兒，但經過2次親子鑑定後，顯示3名女兒均非他親生，令男子憤而打官司索償。

事主一度原諒對方 兩次親子鑑定後晴天霹靂

雙方曾因此爆發爭吵，但後來何女懷有雙胞胎，在親友勸說下兩人重新和好，韋男當時認為雙胞胎來之不易，仍希望維持完整家庭，因此選擇原諒。2025年7月，雙胞胎女兒出生，但夫妻關係再度惡化，今年4月，韋男再度發現妻子行蹤異常，於是開始懷疑雙胞胎身世。

他隨後將自己及雙胞胎的生物樣本送往鑑定中心，發現並無血緣關係。韋男不願相信下，又將8歲大女兒送驗，結果同樣顯示沒有血緣關係，讓他極為震驚，之後何女承認婚內出軌。