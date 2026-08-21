詹姆士17分鐘影片就違反公司法道歉︰錯了就是錯了

台灣廚師詹姆士2016年創立「詹醬有限公司」時，因借錢充作資本額涉違反《公司法》遭起訴。他在昨日（8月20日）出庭認罪，隨後於社交平台發布長達17分鐘的影片，公開說明事件原委。

詹姆士於影片中坦承當年驗資方式確屬違法，並公開致歉表示「錯了就是錯了」，表明願承擔相關法律責任。但他同時澄清，自己願意為2016年的違法行為負責，但希望外界切勿將未犯的錯誤混為一談。

上庭認罪 坦然面對司法判決

談及當年過程，詹姆士表示創立公司之際，因需同時支付女兒學費、家庭開支與產品研發費用，無法立即拿出會計師建議的金額，才接受會計師提議借款以完成程序。他指出當時急於還款，在入帳隔天即轉出歸還，當時並不知道此舉違反公司法。詹姆士強調不會以不懂法律為由推卸責任，將坦然面對司法判決。