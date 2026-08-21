詹姆士17分鐘影片就違反公司法道歉︰錯了就是錯了

台灣廚師詹姆士2016年創立「詹醬有限公司」時，因借錢充作資本額涉違反《公司法》遭起訴。他在昨日（8月20日）出庭認罪，隨後於社交平台發布長達17分鐘的影片，公開說明事件原委。
詹姆士於影片中坦承當年驗資方式確屬違法，並公開致歉表示「錯了就是錯了」，表明願承擔相關法律責任。但他同時澄清，自己願意為2016年的違法行為負責，但希望外界切勿將未犯的錯誤混為一談。
上庭認罪 坦然面對司法判決
談及當年過程，詹姆士表示創立公司之際，因需同時支付女兒學費、家庭開支與產品研發費用，無法立即拿出會計師建議的金額，才接受會計師提議借款以完成程序。他指出當時急於還款，在入帳隔天即轉出歸還，當時並不知道此舉違反公司法。詹姆士強調不會以不懂法律為由推卸責任，將坦然面對司法判決。
詹姆士澄清2016年的驗資案與2018年邱姓前合作夥伴加入後的品牌經營糾紛，屬不同時期的兩獨立事件。他透露雙方合作前，已提供2015年至2018年間投入研發的銀行流水、單據與帳戶紀錄供對方與會計審查，經結算認列為公司股本並取得六成股份，不足額也已補足。對於遭指控，他深感難過。
談及雙方拆夥主因，詹姆士說明公司營運6年來未曾盈餘。後續又遇上蘇丹紅事件，改版後的沾醬香辣粉品質未達其標準，因而拒絕提供姓名及肖像授權。雙方因信任破裂，雖曾研擬由他退股的方案，但最終對商品數量與肖像授權無法達成共識，已交由律師處理。
面對一年多來的指控與訴訟，詹姆士坦言承受巨大心理壓力，不僅聽見門鈴聲就害怕收到律師信，更一度不敢出門。他感歎自己只是普通人，會感到害怕難過，並對造成家人、工作夥伴及支持者的擔憂再次表達誠摯歉意。
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