中國專題｜「洞穴經濟」崛起 億萬年地心秘境變身避暑新財源

全球升溫似乎已由反常變成常態，炎夏的極度高溫足以影響經濟活動，但內地近年有一種旅遊活動因此崛起。不少人選擇「逃離高溫」，鑽進大地深處的裂隙尋覓清涼，他們戴上頭燈，繫好繩索，在曲折幽深的溶洞中，在短暫的「失聯」中獲得天然冷氣。在貴州這個中國岩溶地貌最為發育的省份，一場以「洞穴+」為核心的文旅新潮流，讓沉睡了億萬年的「地心秘境」成為避暑勝地。 西安遊客常婷在酷暑之中，跟著嚮導鑽進一個天然洞口，沿著濕滑的小徑向內行了百幾米後，頭頂的天空徹底消失，手機訊號也歸於零，外界的蟬鳴與滾滾暑氣瞬間被厚重的山體隔絕，彷彿進入了另一個世界。她表示，「那一刻像鑽進了時間的縫隙，整個人都靜下來了」，她借助頭燈的微光，看到洞頂倒懸的鐘乳石如冰晶般剔透，耳畔只剩地下河流潺潺的水聲。

「貴州探洞」相關話題瀏覽量破億 「地心失聯」式避暑，正成為中國年輕人暑期旅行的新潮流。在社交平台上，「貴州探洞」相關熱門短片錄得逾500萬次點讚，相關話題瀏覽量更破億次。 目前，貴州已探明的岩溶洞穴達4.28萬個，是名副其實的「地心秘境」。在貴州黔南州貴定縣「燕子洞」景區，遠遠已可聽見洞中傳來遊客的驚呼與歡笑。該處的原生態天然洞道，規劃了溜索、鋼絲橋及鐵道式攀岩等戶外探險項目。洞內，探險者在專業教練指導下，沿著岩壁攀爬，腳下是幽深的暗河，頭頂是千姿百態的鐘乳石，既夢幻又刺激。

「翡翠之心」如科幻電影的異域星球 位於貴州遵義綏陽縣十二背後旅遊區的「銀河洞」，則有名為「翡翠之心」的打卡地標——天然形成的心形池裡蓄滿碧綠的池水，猶如地心裡的綠寶石。遊客劃著槳板穿行其間，槳葉劃破水面，彷彿置身於科幻電影中的異域星球。 十二背後旅遊區品牌運營中心總監何明亮表示，「年輕消費者要的是沉浸式體驗、專屬的情緒價值」，指隨著景區把宣傳重心轉向社交媒體，他以景區另一景點「雙河洞」為例，指雙河洞的散客佔比從20%躍升到80%，暑期周末日均接待量，也從往年2,000人次的高位，突破至如今的6,000人次。

洞穴咖啡館 開業3個月營業額破300萬 洞穴裡亦興起餐飲等業務，走進貴州安順市西秀區的「翁布洞穴瀑布咖啡」，眼前豁然開朗——以五處天然溶洞打造而成的空間裡，一道瀑布從數米高的岩壁上飛流直下，構成天然的環迴立體聲，咖啡香氣與山間水霧交織。這間開業僅3個多月的咖啡館，營業額據報已突破300萬元人民幣，是社交平台上的新晉打卡點。

「洞穴經濟」催生新職業 宋原喬和趙飛是貴州較早接觸探洞的愛好者，作為貴定燕子洞項目的負責人和技術總監，兩人都有多年洞穴救援經驗，宋原喬表示，「2018年開始帶隊探洞時根本無人問津，誰能想到這兩年突然成了風口」，他見證了貴州「洞穴體驗」的爆紅過程，「2023年諮詢量突然暴增，很多從來沒接觸過戶外的普通遊客，張口就問哪裡能探洞」。為了把小眾愛好發展成可標準化營運的商業產品，二人曾專程前往匈牙利及西班牙等洞穴產業成熟的國家，學習線路設計、行業規範與安全標準。

洞穴體驗業務的擴張，也為本地年輕人打開了新的就業空間。23歲的雷應貴是燕子洞的帶隊教練，2021年入行時完全是零基礎，他一步步成長至能獨立帶團的專業教練，「以前學體育，畢業了大多是去當籃球、足球教練，現在有了更多的就業選擇。」 令人們萌生返鄉創業念頭 「探洞熱潮」也令不少人萌生返鄉創業的念頭，在深圳打拼多年的彭偉及幾位老同學，去年夏天在貴陽市修文縣鄉野的溶洞開設咖啡館，「在外面愈久，愈想念家鄉的山水」。他們的店沒有炫目的燈光秀及花巧裝修，而是盡力保留洞穴原生風貌，也足以吸引遊客排長龍，一嘗「被瀑布冰鎮過的拿鐵(咖啡)」。

在貴州黔南州荔波縣，創業者任鵬已經在洞穴體驗領域耕耘8年。從最開始自己摸索探洞線路、一個人扛著裝備在洞裡一待就是一整天，到一點點打磨體驗細節、反覆測試安全流程，再到2023年把項目常態化營運，一步一步把小眾戶外探險發展成有口碑、有溫度的情緒體驗產品。 「把地下奇觀轉化為地表財富」 目前洞穴相關行業爆發式增長，但相關規則仍待制定。貴州財經大學綠色發展戰略研究院院長張再傑稱：「貴州需要一把打開地球深部的鑰匙，把地下奇觀轉化為地表財富，而鑰匙的名字就叫岩溶洞穴資源管理」，他強調「溶洞不是普通的旅遊資源，而是不可再生的地質遺產，必須在保護中開發，在開發中保護」。目前貴州正持續出台加強岩溶洞穴資源管理及生態保護等方案。貴州「洞穴+」經濟持續創新，各種新玩法還在湧現，包括洞穴音樂會、地下美術館以及溶洞星空露營等，令沉寂億萬年的溶洞，散發光芒。