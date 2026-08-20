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中國
出版：2026-Aug-20 17:53
更新：2026-Aug-20 17:53

中國專題｜「洞穴經濟」崛起 億萬年地心秘境變身避暑新財源

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貴州安順市西秀區的「翁布洞穴瀑布咖啡」。(新華社)

貴州安順市西秀區的「翁布洞穴瀑布咖啡」。(新華社)

全球升溫似乎已由反常變成常態，炎夏的極度高溫足以影響經濟活動，但內地近年有一種旅遊活動因此崛起。不少人選擇「逃離高溫」，鑽進大地深處的裂隙尋覓清涼，他們戴上頭燈，繫好繩索，在曲折幽深的溶洞中，在短暫的「失聯」中獲得天然冷氣。在貴州這個中國岩溶地貌最為發育的省份，一場以「洞穴+」為核心的文旅新潮流，讓沉睡了億萬年的「地心秘境」成為避暑勝地。

西安遊客常婷在酷暑之中，跟著嚮導鑽進一個天然洞口，沿著濕滑的小徑向內行了百幾米後，頭頂的天空徹底消失，手機訊號也歸於零，外界的蟬鳴與滾滾暑氣瞬間被厚重的山體隔絕，彷彿進入了另一個世界。她表示，「那一刻像鑽進了時間的縫隙，整個人都靜下來了」，她借助頭燈的微光，看到洞頂倒懸的鐘乳石如冰晶般剔透，耳畔只剩地下河流潺潺的水聲。

「貴州探洞」相關話題瀏覽量破億

「地心失聯」式避暑，正成為中國年輕人暑期旅行的新潮流。在社交平台上，「貴州探洞」相關熱門短片錄得逾500萬次點讚，相關話題瀏覽量更破億次。

目前，貴州已探明的岩溶洞穴達4.28萬個，是名副其實的「地心秘境」。在貴州黔南州貴定縣「燕子洞」景區，遠遠已可聽見洞中傳來遊客的驚呼與歡笑。該處的原生態天然洞道，規劃了溜索、鋼絲橋及鐵道式攀岩等戶外探險項目。洞內，探險者在專業教練指導下，沿著岩壁攀爬，腳下是幽深的暗河，頭頂是千姿百態的鐘乳石，既夢幻又刺激。

「翡翠之心」如科幻電影的異域星球

位於貴州遵義綏陽縣十二背後旅遊區的「銀河洞」，則有名為「翡翠之心」的打卡地標——天然形成的心形池裡蓄滿碧綠的池水，猶如地心裡的綠寶石。遊客劃著槳板穿行其間，槳葉劃破水面，彷彿置身於科幻電影中的異域星球。

十二背後旅遊區品牌運營中心總監何明亮表示，「年輕消費者要的是沉浸式體驗、專屬的情緒價值」，指隨著景區把宣傳重心轉向社交媒體，他以景區另一景點「雙河洞」為例，指雙河洞的散客佔比從20%躍升到80%，暑期周末日均接待量，也從往年2,000人次的高位，突破至如今的6,000人次。

洞穴咖啡館 開業3個月營業額破300萬

洞穴裡亦興起餐飲等業務，走進貴州安順市西秀區的「翁布洞穴瀑布咖啡」，眼前豁然開朗——以五處天然溶洞打造而成的空間裡，一道瀑布從數米高的岩壁上飛流直下，構成天然的環迴立體聲，咖啡香氣與山間水霧交織。這間開業僅3個多月的咖啡館，營業額據報已突破300萬元人民幣，是社交平台上的新晉打卡點。

貴州安順市西秀區的「翁布洞穴瀑布咖啡」。(新華社) 銀河洞「翡翠之心」。(互聯網) 遊客在貴州省綏陽縣雙河洞景區體驗洞穴槳板項目。(新華社) 貴州安順市西秀區的「翁布洞穴瀑布咖啡」。(新華社) 貴州安順市西秀區的「翁布洞穴瀑布咖啡」。(新華社) 遊客在貴州省安順市西秀區的翁布洞穴瀑布咖啡的瀑布之下享受清涼。(新華社) 遊客在貴州省貴陽市修文縣一家溶洞咖啡內休閒納涼。(新華社) 銀河洞「翡翠之心」。(互聯網) 在貴州省貴陽市修文縣一家溶洞咖啡內的洞穴書屋。(新華社) 在貴州省貴陽市修文縣一家溶洞咖啡內的洞穴書屋。(新華社) 貴州安順市西秀區的「翁布洞穴瀑布咖啡」。(新華社) 貴州安順市西秀區的「翁布洞穴瀑布咖啡」。(新華社) 貴州安順市西秀區的「翁布洞穴瀑布咖啡」。(新華社)

「洞穴經濟」催生新職業

宋原喬和趙飛是貴州較早接觸探洞的愛好者，作為貴定燕子洞項目的負責人和技術總監，兩人都有多年洞穴救援經驗，宋原喬表示，「2018年開始帶隊探洞時根本無人問津，誰能想到這兩年突然成了風口」，他見證了貴州「洞穴體驗」的爆紅過程，「2023年諮詢量突然暴增，很多從來沒接觸過戶外的普通遊客，張口就問哪裡能探洞」。為了把小眾愛好發展成可標準化營運的商業產品，二人曾專程前往匈牙利及西班牙等洞穴產業成熟的國家，學習線路設計、行業規範與安全標準。

洞穴體驗業務的擴張，也為本地年輕人打開了新的就業空間。23歲的雷應貴是燕子洞的帶隊教練，2021年入行時完全是零基礎，他一步步成長至能獨立帶團的專業教練，「以前學體育，畢業了大多是去當籃球、足球教練，現在有了更多的就業選擇。」

令人們萌生返鄉創業念頭

「探洞熱潮」也令不少人萌生返鄉創業的念頭，在深圳打拼多年的彭偉及幾位老同學，去年夏天在貴陽市修文縣鄉野的溶洞開設咖啡館，「在外面愈久，愈想念家鄉的山水」。他們的店沒有炫目的燈光秀及花巧裝修，而是盡力保留洞穴原生風貌，也足以吸引遊客排長龍，一嘗「被瀑布冰鎮過的拿鐵(咖啡)」。

在貴州黔南州荔波縣，創業者任鵬已經在洞穴體驗領域耕耘8年。從最開始自己摸索探洞線路、一個人扛著裝備在洞裡一待就是一整天，到一點點打磨體驗細節、反覆測試安全流程，再到2023年把項目常態化營運，一步一步把小眾戶外探險發展成有口碑、有溫度的情緒體驗產品。

「把地下奇觀轉化為地表財富」

目前洞穴相關行業爆發式增長，但相關規則仍待制定。貴州財經大學綠色發展戰略研究院院長張再傑稱：「貴州需要一把打開地球深部的鑰匙，把地下奇觀轉化為地表財富，而鑰匙的名字就叫岩溶洞穴資源管理」，他強調「溶洞不是普通的旅遊資源，而是不可再生的地質遺產，必須在保護中開發，在開發中保護」。目前貴州正持續出台加強岩溶洞穴資源管理及生態保護等方案。貴州「洞穴+」經濟持續創新，各種新玩法還在湧現，包括洞穴音樂會、地下美術館以及溶洞星空露營等，令沉寂億萬年的溶洞，散發光芒。

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