江蘇2女買3車票空位放零食　大媽討坐失敗　掀網民激辯(有片)

近日江蘇一列火車上的影片引發內地網民熱議。兩名女孩購買了一排3張座位車票，其中一個座位專門用來堆放零食、隨身物品。一名企位的婦人要求想坐下休息遭拒後向乘務員求助，乘務員核驗車票後表示，是否讓座只能雙方協商，工作人員無權強制要求讓出座位。事件引發熱議，兩派激辯，有人認為「讓是本分、不讓是情分，不該被道德綁架」，有人則認為「是座位票不是置物票」，主體該是人。鐵路官方售票平台其後作出回應。
綜合《海報新聞》、《北京新聞》等內地媒體報道，事發於周二(18日)江蘇一列「普速」火車，一名持無座票的婦人站了一段時間感覺腿痠，就請兩名女孩移開物品讓她坐一會但遭拒絕。婦人為此找來了乘務員，指望對方能幫自己說句話。但經乘務員核驗女孩的3張車票後確認有效，婦人嘗試再勸說，孩還是搖頭，婦人就說：「大家都在同一車上，互相體諒對不對？」乘務員最後表示：「你要跟她們商量，跟我說沒用」，之後離開，婦人不得要領，轉身在通道上繼續站著。
官方：持票人無論放置物品或將其空置皆屬合法權利
事件曝光後，引起大批網民熱烈討論，他們反應兩極，有人認為：「花錢買票座位就是自己的，讓是本分、不讓是情分，不該被道德綁架」、「人家買三個座位就是想坐的寬敞點」；另一批人認為：「票上是誰的名，座就是誰的，人沒來無座乘客可座」、「怪不得現在票很難買，這是占用公眾資源」、「那個是座位票，不是置物票，購票主體是人」；亦有人質疑：「實名制一人一票，兩人如何買三張票？拿別人身份證買？」，有人回應：「鐵路規則允許一人持多證購票，只要票證人相符即可進站，視頻中乘務員明確表示座位歸屬購票者」。對此，鐵路官方售票平台12306表示，允許乘客因特殊原因多買車票，持票人亦有權佔用相關座位，無論是放置物品或將其空置均屬其合法權利，因此第三方無權強制要求讓座，列車職員只能嘗試從中勸解。