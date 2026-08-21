江蘇2女買3車票空位放零食　大媽討坐失敗　掀網民激辯(有片)

近日江蘇一列火車上的影片引發內地網民熱議。兩名女孩購買了一排3張座位車票，其中一個座位專門用來堆放零食、隨身物品。一名企位的婦人要求想坐下休息遭拒後向乘務員求助，乘務員核驗車票後表示，是否讓座只能雙方協商，工作人員無權強制要求讓出座位。事件引發熱議，兩派激辯，有人認為「讓是本分、不讓是情分，不該被道德綁架」，有人則認為「是座位票不是置物票」，主體該是人。鐵路官方售票平台其後作出回應。

綜合《海報新聞》、《北京新聞》等內地媒體報道，事發於周二(18日)江蘇一列「普速」火車，一名持無座票的婦人站了一段時間感覺腿痠，就請兩名女孩移開物品讓她坐一會但遭拒絕。婦人為此找來了乘務員，指望對方能幫自己說句話。但經乘務員核驗女孩的3張車票後確認有效，婦人嘗試再勸說，孩還是搖頭，婦人就說：「大家都在同一車上，互相體諒對不對？」乘務員最後表示：「你要跟她們商量，跟我說沒用」，之後離開，婦人不得要領，轉身在通道上繼續站著。