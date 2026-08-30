四川攀枝花｜中國唯一以花命名城市 源自雲南商人建廟

既然這塊「寶地」不盛產鮮花，那麼它的地名又從何而來呢？還是與花有關。 資料記載，清朝同治年間，一名雲南商人到此買下兩條村土地，並把山包上一棵古老高大的攀枝花樹砍倒，用作修廟木料，自此便有了攀枝花之地名。

攀枝花=木棉花 有媒體稱，1950年代任地質部部長的李四光，向領導人毛澤東報告發現大鐵礦情況，並表示「那裏過去荒無人煙，因為長着幾棵大攀枝花樹，地質勘查隊就把那裏標註為『攀枝花』」。毛澤東聽罷覺得名字很好，拍板「那就叫攀枝花吧」。這個說法很傳奇，惟可信性應該不高。 或許很多人不知道攀枝花到底是甚麼花，乍聽還以為是四川特有或是稀有品種。其實它在中國南方和東南亞很常見，攀枝花只是四川、雲南一帶民眾的叫法，在更多地方，它被稱為木棉花。攀枝花就是木棉花（又名紅棉樹、英雄樹、斑芝、吉貝、斑枝、瓊枝）。

攀枝花釩儲量亦居前列 在此期間，攀枝花特區一度改制為渡口市，到1987年恢復舊地名，稱為攀枝花市。直至如今，120多萬人口的攀枝花市仍是中國唯一直接以花命名的城市，亦是唯一地名中帶「花」的內地城市。當然，若把市轄區、縣等一併統計，帶「花」的地名會有更多，此為後話。 另外，剛才提到攀枝花市的鐵礦伴生鈦和釩，有報道指出，其鈦資源儲量逾8億噸，佔中國儲量90%以上，佔全球儲量35%，毫無疑問居世界第一。鈦強度高、重量輕、耐腐蝕，常被用於航天和軍事工業，屬於戰略性金屬，攀枝花市在供應鏈中舉足輕重。