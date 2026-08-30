四川攀枝花｜中國唯一以花命名城市 源自雲南商人建廟

中國與花草樹木有關的城市名有多少，可能要盤點一番才有答案，但若說直接以花命名的城市，原來全國只有一座，它不特別盛產鮮花，卻掌握着全球35%戰略鈦金屬資源......
文章出處：「當代中國」網站
攀枝花位於四川西南部金沙江畔
中國唯一以花命名的城市，就是位於四川省西南部、金沙江畔的攀枝花市。
攀枝花市發展歷史很短，其地曾分屬四川、雲南及已撤銷的西康省，千百年來偏遠寂寥，直至1930年代鐵礦發現，才有了關注度。
1950年代，新中國地質專家經進一步勘探，確認當地鐵礦儲量驚人，且伴生有大量具戰略價值的鈦和釩，極具潛力。至1965年，當局決定組建攀枝花特區，開發當地豐富資源。
既然這塊「寶地」不盛產鮮花，那麼它的地名又從何而來呢？還是與花有關。
資料記載，清朝同治年間，一名雲南商人到此買下兩條村土地，並把山包上一棵古老高大的攀枝花樹砍倒，用作修廟木料，自此便有了攀枝花之地名。
攀枝花=木棉花
有媒體稱，1950年代任地質部部長的李四光，向領導人毛澤東報告發現大鐵礦情況，並表示「那裏過去荒無人煙，因為長着幾棵大攀枝花樹，地質勘查隊就把那裏標註為『攀枝花』」。毛澤東聽罷覺得名字很好，拍板「那就叫攀枝花吧」。這個說法很傳奇，惟可信性應該不高。
或許很多人不知道攀枝花到底是甚麼花，乍聽還以為是四川特有或是稀有品種。其實它在中國南方和東南亞很常見，攀枝花只是四川、雲南一帶民眾的叫法，在更多地方，它被稱為木棉花。攀枝花就是木棉花（又名紅棉樹、英雄樹、斑芝、吉貝、斑枝、瓊枝）。
2026年催淚全國的潮汕方言電影《給阿嬤的情書》，就多次出現木棉花身影，還有「暹羅的木棉花開了，和家鄉的一樣」等對白。該片的宣傳海報，木棉花亦佔據重要位置。大家如果看過該電影，應該會有印象。
話說回來，隨着礦產資源開發，以及上世紀60、70年代「備戰備荒」的「三線建設」，攀枝花市發展非常迅速，至80年代已躋身中國四大礦區和五大鋼鐵工業基地之列。
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攀枝花釩儲量亦居前列
在此期間，攀枝花特區一度改制為渡口市，到1987年恢復舊地名，稱為攀枝花市。直至如今，120多萬人口的攀枝花市仍是中國唯一直接以花命名的城市，亦是唯一地名中帶「花」的內地城市。當然，若把市轄區、縣等一併統計，帶「花」的地名會有更多，此為後話。
另外，剛才提到攀枝花市的鐵礦伴生鈦和釩，有報道指出，其鈦資源儲量逾8億噸，佔中國儲量90%以上，佔全球儲量35%，毫無疑問居世界第一。鈦強度高、重量輕、耐腐蝕，常被用於航天和軍事工業，屬於戰略性金屬，攀枝花市在供應鏈中舉足輕重。
至於主要用於鋼鐵工業的釩，攀枝花市的儲量有0.14億噸，佔全國63%，全球排名第三。
隨着提煉技術突破和戰略轉變，攀枝花市礦業已經從以往的鋼鐵「獨大」，逐步向鈦和釩產業轉型，並有了「鈦釩之都」美稱。
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