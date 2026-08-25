機械人神還原《功夫》紅底環羞澀跑姿爆紅　公司：它自己摸索出來(有片)

第二屆世界人形機器人運動會上周日(23日)的賽事中，一部天工Omni人形機械人在400米小型組決賽中，靠著雙手捂臉、扭屁股的跑姿，以45.66秒奪得冠軍。不過，它憑藉這套嬌羞的動作，神還原《功夫》紅底環裁縫師傅被包租婆毒舌後的娘娘腔步姿而爆紅，原來它的跑姿既不是人為編程的搞笑特效，也不是刻意模仿人類，而是AI算法在仿真訓練中自己摸索出的最優解。

綜合《央視新聞》、《武漢廣播電視台》等內地媒體報道，這個天工Omni人形機械人身高不超過1.4米，奔跑時上身大幅前傾，雙臂抬高至面部前方，猶如「雙手掩面」，同時扭動腰胯向前狂奔，這個獨特的跑姿吸引大批網民關注，它還被戲稱「嬌羞」、「社恐」甚至「羞答答」。