內蒙小馬出世僅7小時　即隨媽媽跑80公里轉場震撼網民(有片)

內蒙古烏蘭察布一匹出生僅7小時的小馬，迎著風沙跟隨媽媽和馬群，4小時奔走80里完成轉場，中途連奶都沒停下吃一口，頑強跟上了整個馬群的腳步，其生命的力量令網民既驚嘆又心痛：「小馬生命力頑強」。

根據《內蒙古廣播電視台》報道，在內蒙古烏蘭察布小馬駒於本月5日凌晨約3時出生，但在出生僅僅7小時後，便隨媽媽和展開轉場之路，因為每年馬群都要轉到80里(約40公里)外的夏季牧場。小馬剛出生時連吃奶都費勁，轉眼就迎著風沙一路緊隨著媽媽奔跑，不敢有一刻落後，頑強跟上整個馬群的腳步，最終跑了4小時完成轉場，中途不曾停下吃奶。