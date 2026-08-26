四川4.7級地震誤報7.7級 中國地震局：成都研究所冒名違規推送全國用戶

四川宜賓市長寧縣早上近8時半發生4.7級地震，不少網民反映收到成都高新減災研究所發布的「7.7級預警信息」，其後下調至3.9級。(網上圖片)

四川宜賓市長寧縣周一（24日）早上8時26分發生4.7級地震，全國各地有大量民眾透過手機等智能設備收到「7.7級地震」預警，引發高度關注。新華社今日報道，中國地震預警網震後6秒通過微信小程序、華為手機、小米手機和地震預警專用終端等渠道，向震央周邊區域1,000多萬用戶推送了官方地震預警信息。震後，成都高新減災研究所擅自利用其自建系統生成「四川長寧7.7級」地震預警信息，以「中國地震預警網」的名義，通過榮耀、vivo、魅族品牌手機及小天才手表等終端違規向全國用戶推送。

中國地震局回應指，地震預警信息屬於震情信息，根據《中華人民共和國防震減災法》第五十二條規定，震情信息應由地震部門統一發布。通過簽訂合作協議的方式，成都高新減災研究所自2023年、2025年起，在四川、新疆地區開展地震預警信息播發服務，合作協議明確信息來源僅限中國地震預警網。在其他省份，地震部門未與其簽訂地震預警信息播發合作協議。

中國地震局又指，近年來，成都高新減災研究所多次向社會違規播發地震預警信息。2026年以來，先後在浙江、陝西、寧夏、山西、河南等地多次違規播發自建系統產出的地震預警信息。地震部門多次約談成都高新減災研究所，並要求嚴肅整改。由於其未整改到位，7月22日四川省地震局終止了與成都高新減災研究所的播發地震預警信息協議。