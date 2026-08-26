買柿驚見「好柿多蘑」神奇畫面　研究所搶當樣本(有片)

河北石家莊近日出現一顆「長蘑菇的柿子」，一名女子在水果店挑選柿子時，意外發現其中一顆果蒂周圍長滿一圈白色小蘑菇。奇特景象被拍照上傳社群後迅速引發討論，甚至吸引中國科學院昆明植物研究所科研人員主動聯繫，希望將柿子作為研究樣本。

綜合《央視網》、《新浪熱點》等內地媒體報道，女事主表示，她當時正常挑選柿子，卻摸到其中一顆手感異常，翻過來查看後，發現柿子果肉外觀看似完好，但果蒂、果柄處竟密密麻麻長出一簇簇小巧的白色蘑菇。女子將照片分享到社群平台後引發熱議，不少人笑稱這是現實版「好柿多蘑」；也有人打趣表示，別人買柿子是吃果肉，她卻「開出科研樣本」。