重慶雨中母女疑觸電倒地　民眾怕積水帶電不敢施救

母女兩人疑因被電突然倒地昏迷。（圖／翻攝微博）

現場目擊影片顯示，事發當時重慶正下着雨，兩名女子倒臥在路面上，疑似出現四肢痙攣、身體僵硬等情況，周邊聚集不少遊客與市民，但由於有人懷疑現場積水可能帶電，甚至傳出「水裏都是電」的說法，讓圍觀民眾不敢貿然上前救援，現場氣氛相當緊張。

重慶知名景點洪崖洞附近25日晚間驚傳疑似漏電事故，兩名行人在下雨時突然倒地昏迷。當地證實此一意外，傷者為一對外地遊客母女，目前母親已暫無大礙，但女兒仍未脫離生命危險。

警方表示，為避免再發生危險，事發地點周邊已實施安全管制，相關單位正進一步調查事故原因，釐清兩人是否確實因漏電觸電。

綜合內媒報道，根據重慶市公安局渝中區分局通報，25日晚間8時35分左右，兩名行人在渝中區嘉濱路88號人行天橋下方的人行道上，疑似因觸電倒地昏迷。巡邏員警獲報後迅速趕抵現場，緊急將兩人送醫搶救。

女兒傷勢較為嚴重

另重慶市渝中區朝天門街道工作人員指出，兩名疑似觸電傷者是一對母女，皆為外地遊客。目前母親身體狀況已無大礙，但女兒傷勢較為嚴重，仍在醫院接受搶救，尚未脫離生命危險。

除了警方外，當地供電部門也已介入調查。國網重慶市區供電公司相關人員透露，25日晚間已派員前往現場處理，工作持續至26日上午，但對於現場究竟是否存在漏電、漏電來源為何，目前尚未有進一步說明。

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