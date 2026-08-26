尼泊爾泥石流至少8死 西藏吉隆口岸重大傷亡 數十人拔足狂奔建築被沖毀(有片)

社交平台流傳吉隆口岸附近的天眼影片，可見發生泥石流災害時，大批人員逃亡，及後泥石流把建築衝毀

尼泊爾北部熱索瓦地區周三（26日）上午發生泥石流災害，造成至少8人死亡，西藏日喀則市吉隆縣受波及。新華社報道，今日(26日)早上10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡及失聯，中方一側前往吉隆口岸的道路、通信、電力處於中斷狀態，吉隆口岸有建築被掩埋。目前，武警日喀則支隊兵已前往現場處置。

社交平台流傳吉隆口岸附近的天眼CCTV影片，可見發生災害時泥石流突然衝入口岸，數十人拔足狂奔，及後泥石流把停車場多架旅巴及附近建築沖毀，場面如災難電影。