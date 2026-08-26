西藏尼泊爾泥石流｜尼泊爾17死近400人失蹤 西藏吉隆口岸重大傷亡 數十人拔足狂奔建築被沖毀(有片)

尼泊爾北部熱索瓦地區周三（26日）上午發生泥石流災害，沖毀多條村莊、房屋等，造成至少17人死亡，當地旅遊局把384名失去聯絡的旅客列為失蹤，包括291名外國遊客及93名尼泊爾人。 西藏日喀則市吉隆縣受波及，新華社報道，今日(26日)早上10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡及失聯，中方一側前往吉隆口岸的道路、通信、電力處於中斷狀態，吉隆口岸有建築被掩埋。目前，武警日喀則支隊兵已前往現場處置。

社交平台流傳吉隆口岸附近的天眼CCTV影片，可見發生災害時泥石流突然衝入口岸，數十人拔足狂奔，及後泥石流把停車場多架旅巴及附近建築沖毀，場面如災難電影。

習近平指示千方百計搜救 災害發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，當務之急要千方百計搜救失聯人員，轉移安置受威脅群眾，抓緊救治傷員，最大限度減少人員傷亡。要加強監測預警，注重科學施救，防止發生次生災害。習近平強調，當前正處防汛關鍵期，各地區和有關部門要堅持極限思維、底線思維，認真落實防汛防台風各項措施，加強各類風險隱患排查整治，堅決防範重特大災害事故發生，確保人民群眾生命財產安全。中共中央政治局委員、國務院副總理張國清率有關部門趕赴現場指導救援處置工作。西藏已組織力量全力做好現場搜救等工作。

吉隆口岸位於西藏自治區吉隆縣，中國吉隆口岸-尼泊爾熱索瓦口岸是中尼最大的陸路通商口岸之一，在中尼政治、經濟、文化交流中發揮著重要作用。