中國女留學生在韓遇害再遭肢解　疑兇換女裝混淆警方

南韓慶尚北道中國蓋姓女留學生遇害案細節曝光！警方進一步調查發現，疑犯30歲中國籍鄭男不僅與死者生前認識，還曾在她就讀的大學擔任講師，同時從事復健相關工作。更令人震驚的是，蓋女部分遺體遭到毀損並被另行丟棄，目前正搜索住處附近垃圾焚燒場等地點。
綜合《亞洲日報》、《封面新聞》等中韓媒體報道，慶山警察署調閱閉路電視後初步掌握，8月20日凌晨2時許，鄭男與蓋女一同進入住處，畫面中沒有發現鄭男強行拖拽蓋女的情況。警方指出，蓋女也在這個時間點透過社交平台，與家人進行最後一次聯繫。
搜索垃圾焚燒場等地點
當晚約10時30分，鄭男獨自離開住處，還特別換上女裝、戴帽子遮住臉部。警方初步研判，鄭男當時穿的女裝可能屬於蓋女，但並非蓋女進入住處時所穿的衣物。
隨後鄭男前往東大邱站，並在車站附近關閉蓋女的手機。閉路電視畫面顯示，他之後在東大邱站附近的廁所重新換回男裝，再返回住處。到了21日晚間7時5分左右，鄭男卻向警方報案，聲稱蓋女失蹤。
警方認為，鄭男案發後換穿女裝、刻意遮掩身份、關閉死者手機，甚至以「男友」身分主動報案稱蓋女失蹤等一連串行為，疑似企圖混淆警方調查，後續不排除以妨礙公務等相關罪名追究責任。
傳以「卡畢業」騷擾女學生
而鄭男與蓋女的關係也成為警方調查重點。校方證實，鄭男過去曾在蓋女就讀的大學擔任講師，今年上半年負責教授「康復治療學」及「神經解剖學」等本科課程，原定下學期還要教授「人體解剖學」及「肌肉骨骼系統疾病與治療」。
校方表示，鄭男與蓋女同為中國籍，兩人並非完全不認識的陌生人。目前仍無法確認A女就讀研究所期間是否曾修習鄭男的課程，但當地中國留學生社群有消息指出，鄭男平時與學生相處融洽，且過去就與蓋女認識，警方目前正進一步查證。
另網上有自稱校友的知情人出面爆料，鄭男過去就有以「卡畢業」威脅女學生性騷擾的劣跡。實際上是他對死者有好感，單方面稱「男友」但非交往關係。由於鄭男涉嫌殺人遭逮捕，校方已將他從下學期授課名單中剔除，原本可能聘任他擔任非專任教授的程序也將全面取消。
目前南韓警方已於26日上午9時起對鄭男進行訊問，並計劃最晚在27日上午7時30分前向法院聲請拘捕令，疑犯的拘捕前訊問最快可能於28日舉行。
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