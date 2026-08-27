西藏尼泊爾泥石流｜中尼邊境泥石流掩至　女子倒車3公里逃命　稱當地親友全失聯(有片)

中國與尼泊爾邊境昨日(26日)早上發生山洪，引發泥石流，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡及失聯。一名當時原本計劃開車前往尼泊爾的方姓女子表示，當時大水朝他們湧來，情況危急不及調頭，直接倒車開了3公里左右，水勢才沒有那麼兇猛。

根據內地媒體《瀟湘晨報》報道，方女表示，他們一行人原訂昨日上午9時從吉隆鎮出發前往尼泊爾，惟拖延至約10時才出發，但開車到距離吉隆口岸約4公里處就發現前方樹木、電線桿全都沖倒了，無法前進，她憶述：「大水捲來輾著我們，我們不敢調頭，只能往後面倒車。」網上影片顯示，大量泥水從道路前方湧下，前方樹木、電線桿全都沖倒，水勢洶湧並向汽車方向湧來，情況危急，汽車隨即倒後行駛。