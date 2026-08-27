杭州女子工作未達標被罰做200個深蹲　慘致橫紋肌溶解(有片)

浙江杭州一名女子因未完成工作目標，被老闆罰做200個深蹲。事後她幾乎無法行走，尿液變深色，到醫院求醫後被診斷患有「大皰性橫紋肌溶解症」，她要求公司提出15,000元(人民幣，下同)的人身損害賠償金。

綜合《中國藍新聞》、《齊魯晚報》等內地媒體報道，浙江杭州的陽女士今年6月入職助貸公司「蘇州東融信息技術有限公司」杭州分公司，職位是融資顧問，7月28日因為沒完成工作指標，被處罰做了200個深蹲，她說：「當時雙腿劇痛，感覺要爆裂，走路都走不了了」，後來尿液變深色，去醫院後被診斷為橫紋肌溶解症。陽女士展示了企業微信群聊，顯示發布獎懲的是張經理，這位張經理說過「價值客戶少一家100俯臥撐，需求少一個100俯臥撐，或者50元可以兌換100俯臥撐」。