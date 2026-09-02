中國研「天然空調」低碳環保 長江水助湖北武漢降溫

集中供冷的運作理念與自來水、城市燃氣、電力系統類似，屬於現代城市的基礎設施之一。其降溫核心也不是「製造冷氣」，而是把熱量從室內搬走。

在北方已有集中供熱管網的地區，理論上還可形成「冬供暖、夏供冷」的城市能源網絡。原理也不複雜，冬天管道裏流經熱水給房子供暖，夏天管道裏就換冷水為房子降溫。 相較於傳統分散獨立式供冷模式，集中供冷的優點很明顯：減少能源消耗，降低冷卻塔噪音與熱排放，還能透過集中調度平衡用電高峰等，是一種較新的低碳功能方式。 武漢：長江水變身「天然空調」 在武漢漢口濱江國際商務區，湖北首個以長江水為冷熱源的集中供冷供熱項目，就把長江水轉化為城市降溫資源。

在距離能源站約1.5公里的取水泵房，兩條管道從長江水下約10米處取水。江水經加壓、過濾後進入能源站，與系統中的循環水進行熱量交換。完成換熱後，江水會按原路回到長江，而系統內的循環水會前往住宅和大樓為降溫。整個過程只換熱，不耗水，也不會改變水質或污染環境。

換言之，長江水像是一個巨大的天然「散熱器」，協助帶走建築物內的熱量。該系統已接入約26萬平方米建築供冷服務；全面建成後，預計可為商務區約210萬平方米建築提供服務，規模相當於為近300幢標準寫字樓供應穩定冷暖。 環保效益亦相當可觀。項目全面投產後，預計每年可節約7,374噸標準煤，減少約1.8萬噸二氧化碳排放；與傳統中央空調相比，綜合節能率超過30%。 深圳：把集中供冷納入城市基建 如果說武漢的特色是善用長江水，深圳前海則展示了高密度新城區的集中供冷模式。

前海早在開發初期，已把區域集中供冷納入市政專項規劃。在桂灣、前灣、媽灣片區，規劃建設10座冷站，目前6座投運；辦公樓、商廈、醫院、學校、政府機構及博物館等，均已接入系統。 系統還會利用AI演算法，結合天氣預報、歷史數據和用冷規律，預測翌日的冷量需求；再趁夜間電價較低時儲存冷量，白天按需求調度。多個冷站之間的管網互通，亦可在個別冷站負荷較高時互相支援。 按前海能源公司的測算，待10座冷站全部投產後，系統每年可節約約1.3億千瓦時（Wh）電力，釋放近10萬平方米建築空間。這說明集中供冷不只是降溫方式的改變，也牽涉城市土地、電力調峰和能源管理的重新配置。

集中供冷為何未能迅速普及？ 集中供冷優點明顯，不過，它並非把普通分體式冷氣「換成一條水管」那麼簡單。 最大的門檻在於基建。集中供冷需要能源站、地下供冷管網、換熱站及樓宇內部末端設備配合，尤其適合從零開始規劃的新城區或商務區。對於樓宇密集、管線複雜的舊城區和既有住宅，重新鋪設管網、改造大廈設備的成本高、施工協調難度亦大。 冷氣機會否從家中消失，言之尚早；但「江水空調」、智慧冷站與地下冷網，已讓城市降溫有了另一種可能。