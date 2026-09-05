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出版：2026-Sep-05 07:00
更新：2026-Sep-05 07:00

新新三樣｜AI、機械人賣能力衝出中國 在地應用不只是關鍵字

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新新三樣｜AI、機械人賣能力衝出中國 在地應用不只是關鍵字

新新三樣｜AI、機械人賣能力衝出中國 在地應用不只是關鍵字

一款AI模型、一台手術機械人、一項仍在研發的新藥，也能「出口」？

能。而且它們正是中國備受關注的「新新三樣」：人工智能（AI）、機械人和創新藥。它們究竟新在哪裏？

文章出處：「當代中國」網站

新新三樣丨從賣產品到賣能力

過去，中國外貿的「老三樣」是服裝、傢俱、家電，重點是做得快、做得平、供貨穩，主要靠成本和製造規模取勝。

後來的「新三樣」——電動車、鋰電池、光伏產品，技術門檻更高，也帶動零部件、能源設備和基建配套出口。它們賣的仍是實體產品，但比拚的已是供應鏈、技術和整套解決方案。

「新新三樣」則再進一步。AI可以透過雲端讓海外企業使用；機械人除了整機，還要帶着軟件、安裝、培訓和維修服務「走出去」；創新藥甚至還未上市，已可通過專利授權、共同研發和臨床合作進入海外市場。

中國機械人產業在全球佔據領先地位。其中智元機械人在2025年的出貨量便超過5,000台。（圖片來源：視覺中國） 世界機器人大會上，中國自主研發的手術機械人展示微創手術應用。（圖片來源：視覺中國） 開源指的是大模型的源碼和相關參數對外公開，目前中國的主流大模型如DeepSeek、Kimi都採用開源。 中國高端醫療和生物醫藥產業正邁向全球前沿。（圖片來源：視覺中國）

「老三樣」賣產品，「新三樣」賣系統，「新新三樣」賣能力。

這意味着，中國企業走向海外，不再只是把貨送出去。一段代碼、一套演算法、一個新藥靶點，加上持續更新、培訓、維護和研發協作，都可能成為企業出海的真正價值。

新新三樣丨企業如何以能力出海？

最先看到這種變化的，是AI。它不用裝進貨櫃出口，但模型要真正用得上，仍需要數據中心、降溫技術和軟件支援。

在中東，太初元碁與海外夥伴合作，建設當地AI算力中心，利用液冷技術替大量伺服器降溫，讓它們在炎熱環境下仍可穩定運作。中國企業提供的表面是設備與技術，實際上是讓AI系統跑起來的方案。

AI要走進工廠和手術室，便需要機械人把指令化為動作。機械人雖是實體貨物，交易卻不止於交貨。

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易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

北京術銳的手術機械人進入西班牙醫院，並完成歐洲首例單孔機械人輔助兒科手術。醫院採購的除了機器，還包括臨床支援、醫生培訓、維護服務。

更深一層的出海，甚至在產品出現前已開始，創新藥正是如此：海外藥企看中中國企業的新靶點、候選藥或研發平台，雙方先簽授權協議，再共同推進臨床試驗、審批和上市。

例如，石藥集團研發的創新長效多肽藥物，仍處於臨床準備階段，阿斯利康已取得其在中國以外的開發、生產和商業化的授權。對方看好的，正是中國企業把新藥做出來的研發能力。

這些案例並非少數企業的個別嘗試。「新新三樣」近年發展迅速，從最新數據可見一斑：

中國開源AI大模型全球累計下載量突破100億次。

中國工業機械人出口往141個國家或地區 手術機械人需求甚殷

2026年上半年，中國工業機械人出口額達62.9億元人民幣，銷往141個國家和地區；手術機械人出口額更是同比增長3.3倍。

同期，中國創新藥對外授權交易額約1,100億美元，已達2025年全年總額的80%；全球醫藥交易前十榜單中國藥企佔據8席。

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新新三樣丨技術落地解決了甚麼問題？

數字以外，更值得看的是，「新新三樣」落到海外後，究竟解決了甚麼問題。

在塞爾維亞，當地團隊與科大訊飛合作，把本國語言接入翻譯設備與智能應用系統，讓使用者可以用母語使用AI。

在澳洲等地，中國研發的高空清洗機械人，替代俗稱「蜘蛛人」的清潔工，減少人員吊在半空作業的風險。

一款來自上海的創新藥膠囊被納入國際治療指南，為患者提供新的用藥方案。

這些技術走進海外市場，未必只意味多了一個中國品牌，更反映它們正回應當地在數字服務、工作安全和醫療上的實際需要。

「新新三樣」真正的新，不只是貨單上多了三個熱門名詞，而是中國企業正把製造能力延伸為技術、研發和跨國協作的實力。下一步的考驗，則是能否把一次次在地應用，轉化為全球市場長期信任的品牌、服務與標準。

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