新新三樣｜AI、機械人賣能力衝出中國 在地應用不只是關鍵字

一款AI模型、一台手術機械人、一項仍在研發的新藥，也能「出口」？

能。而且它們正是中國備受關注的「新新三樣」：人工智能（AI）、機械人和創新藥。它們究竟新在哪裏？

文章出處： 「當代中國」網站

新新三樣丨從賣產品到賣能力

過去，中國外貿的「老三樣」是服裝、傢俱、家電，重點是做得快、做得平、供貨穩，主要靠成本和製造規模取勝。

後來的「新三樣」——電動車、鋰電池、光伏產品，技術門檻更高，也帶動零部件、能源設備和基建配套出口。它們賣的仍是實體產品，但比拚的已是供應鏈、技術和整套解決方案。