江蘇連雲港銷毀非法煙花時爆炸 大量民居玻璃牆壁受損

江蘇連雲港市東海縣安峰鎮日前集中銷毀非法煙花及爆竹時，現場突然發生猛烈爆炸，強大的衝擊波造成鄰近阿湖鎮多個村落大量民居玻璃碎裂、牆體出現裂痕，總共超過570戶房屋受到影響。 570戶房屋受到影響 爆炸發生在8月3日上午11時18分左右，地點位於東海縣安峰鎮毛北村。爆炸當下傳出巨大聲響，附近地區明顯感受到強烈震動。與安峰鎮交界的新沂市阿湖鎮多個村莊受到波及，其中蔣馬村不少村民發現家中牆面及天花板出現裂縫，部分人的玻璃更直接被震碎。

事件發生後，村委會隨即在村民群組發布通知，告知居民鄰近地區在銷毀非法煙花及爆竹時發生爆炸，要求村民自行檢查房屋是否受損，並前往村委會登記。

事前無預警或通知 居民憂對房屋結構受損 不過，有村民質疑，這次集中銷毀作業事前未接獲任何通知或預警，因此爆炸發生時完全沒有心理準備。部分居民也擔心，強大的爆炸衝擊是否會對房屋結構造成後續影響。 新沂市相關部門8月26日證實，爆炸確實波及阿湖鎮鄰近東海縣的數個村莊，有570多戶民居受到不同程度影響，受損情況主要集中在門窗玻璃及牆身。 相關單位經鑑定後表示，目前受影響房屋中沒有出現危險建築。不過，後續房屋鑑定、損失確定及賠償工作，則由東海縣方面負責。截至8月26日，相關賠償程序仍未完成。

牆身裂開每戶賠400元 有村民表示，在登記房屋受損情況後，曾有工作人員上門拍照、查看受損狀況，地方人員也曾口頭說明可能的賠償標準，包括每塊破損玻璃賠償人民幣150元、瓦房每戶200元，以及樓房牆身裂開每戶400元。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章