劉翔聲稱被逼「買斷」或「當教練上班」 上海體育局︰將保持良好溝通妥善安置

2004年雅典奧運男子110米欄金牌得主、中國前男子跨欄名將劉翔周三在微博發文，聲稱上海體育局要求他選擇「買斷」(放棄體制內身分及退休待遇保障，拿回完全個人自由)或「當教練上班」，引發關注。上海市體育局與上海市競技體育訓練管理中心迅速回應，強調劉翔是鐫刻上海歷史的功勳體育人，將依據相關規定通過組織安置或自主擇業進行妥善安置。 現年43歲的「欄王」劉翔周三在個人微博發文，提出體育局讓他買斷或當教練上班的提問，希望網民給予意見，帖文配以2004年雅典奧運會奪冠的紀念照片，引發退役運動員安置的廣泛討論。

針對劉翔的疑問，上海市體育局表示，劉翔為上海體育做出突出貢獻，相關單位將根據國家體育總局與上海市關於運動員退役安置的有關規定，主要通過組織安置或自主擇業對其予以妥善安置。官方強調，體育局與競技體育訓練管理中心均會與劉翔保持良好的溝通交流，全力妥善做好各項保障與安置工作。 隨著事件發酵，劉翔深夜發布第二篇長文吐露迷茫及不滿。他坦言：「繼續搞笑吧，我一直沒有離開，並不是我不想走，而是你沒讓我走。」劉翔表示，自己當教練若缺乏執教經驗恐毀他人前途，而「買斷」一詞過於古早難懂，且沒有第三條路可選，才會公開徵求網友意見。

1983年出生於上海的劉翔，是亞洲田徑史上首位集奧運會、世錦賽冠軍及世界紀錄保持者於一身的運動員。他在2004年雅典奧運會男子110米欄決賽中，以12秒91打破奧運紀錄奪冠，並於2015年退役。 網民意見分歧 內地網民對此看法不一，支持劉翔的人表示：「功勳運動員退役十年才來談安置，確實讓人看不懂」、「支持劉翔維護權益」；但也有人持不同看法，認為「體育局提供買斷或轉教練都是合規流程，不明白有何可抱怨」、「既然是體制內培養出來的，就該按照規矩來辦理」。也有人認為，做教練要承擔成績問責，輿論可能會拿運動員時期的高度去苛責劉翔的執教成果，擔心可能出現帶得好理所當然，帶不好影響過往光環的局面。